Megható pillanatok a Mokkában: Szabó Zsófi elköszönt a nézőktől

Megható jelenetekkel köszönt el a Mokka stábja Szabó Zsófitól, aki két év után távozik a TV2 reggeli műsorából. Szabó Zsófi döntésének hátterében várandóssága áll: a műsorvezető szeretné az előtte álló heteket a kisbaba érkezésére való felkészüléssel tölteni – számolt be a BORS.

Szabó Zsófi

Fotó: Mediaworks

Szabó Zsófi könnyes búcsút vett a Mokkától

A műsorban egy külön videóval lepték meg Zsófit, amelyben a legszebb közös pillanatokat vágták össze. A megható összeállítás láthatóan megérintette a műsorvezetőt, aki nem is titkolta, mennyire sokat jelentett számára az elmúlt két év.

A stábtagok és műsorvezetőtársai szeretettel búcsúztak tőle, Proksa Szandra pedig tréfásan megjegyezte, hogy Zsófi szívének egy része biztosan Istenes Lászlónál marad.

A búcsú nemcsak könnyes, hanem humoros is volt. Istenes László viccesen azt mondta, biztosan maga Zsófi kérte a megható videót, mire a műsorvezető nevetve reagált:

Nem, képzeld el, hogy engem nagyon szeretnek!

Most az anyaság kerül előtérbe

Szabó Zsófi második gyermekét várja férjétől, Bassam Abou Watfától. A következő időszakban teljes egészében a babavárásra, a családjára és az anyaságra szeretne figyelni.

Bár a nézők most egy időre nélkülözni fogják a képernyőről, búcsúja nem végleges lezárásnak, inkább egy új, boldog fejezet kezdetének tűnik.