34 éve együtt: Szandi elárulta a boldog és tartós házasság valódi titkát

Az ország egyik legnépszerűbb énekesnője évtizedek óta él harmonikus kapcsolatban a férjével, de most elárulta, hogy ők sem úsznak egyfolytában rózsaszín ködfelhőben. Az Origo megkeresésére Szandi kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy mi a boldogságuk igazi esszenciája.

Szandi fiatalon talált rá a szerelemre és azóta is tart (Fotó: MW Bulvár)

Szandi és férje 27. házassági évfordulójukat ünneplik

Bogdán Csabival a színpadi lét és az otthoni béke minden pillanatát együtt élik meg. Bár a rajongók szemében ők a tökéletes álompár, Szandi szerint a valóság ennél sokkal összetettebb, hiszen a tartós boldogságuk titka a rengeteg őszinte kommunikációban és a kapcsolat folyamatos ápolásában rejlik.

Az énekesnő felidézte, hogy a kapcsolatuk alapjait nagyon komolyan vették, és egyáltalán nem siettek el semmit, pedig az első próbán azonnal találkozott a tekintetük.

7 évvel az első csók elcsattanása után házasodtunk össze, 5 éve pedig már együtt is éltünk, így alaposan felkészültünk a házasságra. Mi akkor már nagyon szerettünk volna családot alapítani, viszont azt szerettük volna, hogy mindenképpen úgy foganjon meg az első gyermekünk, hogy mi már férj és feleség vagyunk. Lányunk, Blanka az esküvő után 9 hónappal meg is született. Már egészen kislánykoromban arról álmodoztam – pedig akkor még bőven nem ismertem Csabit –, hogy 30 éves koromig 3 gyermek édesanyja szeretnék lenni. És még nem voltam 30, amikor a harmadik gyermekünk, a kis Csabi is megszületett.

Szandi elmesélte, hogy a megismerkedésük idején Csabi volt a gitáros a turnézenekarban, és az első két hónapban csak beszélgettek a Balaton körüli, majd a felvidéki koncertek alatt. Mire elcsattant az első csók, már mindent tudtak egymásról, és az énekesnő hiszi, hogy a Jóisten szépen terelte őket egymás felé. Ugyanakkor cáfolja, hogy akár egy jó házasságban mindig minden tökéletes.

Természetesen az élet nem könnyű, és nem mindig mézesmázos. Ha rózsaszín ködfelhőben úszik egy pár sok-sok éven át, szerintem akkor ott valami nem stimmel. Mert ha nincs időnként konfliktus, egy kis pezsgés, akkor ott érzések sincsenek. Mi együtt megugrottuk a legnagyobb akadályokat is, és ez nagyon jó érzés. Mi tényleg 0–24-ben együtt vagyunk, és együtt is dolgozunk. Vannak kapcsolatok, ahol ez nem működik, de nekünk nagyon bevált. Nyáron lesz az első csókunk 34. évfordulója.

Majd Szandi Szécsi Pál A távollét című számából idézett: „Ne félj az elválástól, a távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja… A nagyokat fellobbantja…” – majd így zárta gondolatit az Origónak: