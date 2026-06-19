Az egykori szépségkirálynő, Szarvas Andi élete legérzelmesebb időszakát éli, hiszen kislánya, Zina rohamosan cseperedik, és eljött az idő, amit egy anyuka sem tud megkerülni.

Szarvas Andi férje, Kaszás Zsolt sem tudja elhinni, hogy már eltelt több, mint egy év Zina születése óta (Fotó: Instagram)

Szarvas Andi kislánya bölcsibe fog járni

A Miss World Hungary 2018-as győztese, Szarvas Andi alig hiszi el, de máris eljött a bölcsődeválasztás pillanata. A csinos sztáranyuka a TikTok-oldalán, egy végtelenül őszinte videóban mutatta meg a követőinek, hogy mekkora mérföldkőhöz érkeztek, miközben kendőzetlenül vallott a benne kavargó, igencsak vegyes érzelmekről. Elindultak ugyanis az első hivatalos intézménylátogatásra, ami lelkileg rendesen megviseli az egykori modellt, hiszen korábban egészen máshogy képzelte el a saját jövőjüket.

Andi a kamerák előtt, egyetlen hosszú gondolatmenetben öntötte ki a szívét a rajongóknak, beismerve, hogy teljesen felülbírálta a korábbi elveit.

„El sem hiszem, de bölcsi látogatásra megyünk, képzeljétek el, úgyhogy annyira, de annyira izgatott vagyok. Ezzel a bölcsivel kapcsolatosan egyébként vegyesek az érzelmeim, mert nagyon várom, tehát izgatott vagyok. Egyébként a baráti körben most sok mindenki kezdte az elmúlt hónapokban a bölcsit, és nagyon pozitív volt a visszajelzés minden barátnőmtől, hogy mennyit fejlődtek a gyerekek, és ezért is döntöttem úgy, meg Zina igényli is. Nagyon anyás, ha úgy van, de egyébként jól kijön a gyerekekkel, a felnőttekkel” – vallotta be Szarvas Andi TikTok videójában, majd folytatta gondolatait.

Amikor várandós voltam, és még amikor csak tervben volt, hogy lesz majd gyerekem, akkor azt mondtam: biztos nem lesz bölcsi, hisz igazából ez a dolgom, hogy otthon legyek vele, játsszak, neveljem, fejlesszem, satöbbi. Hát ez megváltozott, azért gyorsan átgondoltam...

„Menjen csak a gyerek nyugodtan...”

A csinos édesanya belátta, hogy a bölcsőde nemcsak a gyermeknek, hanem az anyukának is egy új és hasznos lehetőséget jelent a mindennapokban, ami segít visszatérni a dolgos hétköznapokhoz.

„...nem hiába van bölcsi, én azt mondom, úgyhogy menjen csak a gyerek nyugodtan, pár órát kibír anya nélkül, és anyának is vannak szabad órái, és tud egy kicsit a munkájával, magával foglalkozni. Egy szó, mint száz, mindenesetre egy új időszak fog kezdődni, és egyébként én várom. Zina nem akart eljönni, felvettem és hisztizett, ott akart kint lenni a gyerekekkel, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy könnyen fog-e menni a beszoktatás. Szerintem, nekem lesz nehezebb. Tényleg egy izgalmas időszak következik.”