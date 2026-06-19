Az egykori szépségkirálynő, Szarvas Andi élete legérzelmesebb időszakát éli, hiszen kislánya, Zina rohamosan cseperedik, és eljött az idő, amit egy anyuka sem tud megkerülni.
Szarvas Andi kislánya bölcsibe fog járni
A Miss World Hungary 2018-as győztese, Szarvas Andi alig hiszi el, de máris eljött a bölcsődeválasztás pillanata. A csinos sztáranyuka a TikTok-oldalán, egy végtelenül őszinte videóban mutatta meg a követőinek, hogy mekkora mérföldkőhöz érkeztek, miközben kendőzetlenül vallott a benne kavargó, igencsak vegyes érzelmekről. Elindultak ugyanis az első hivatalos intézménylátogatásra, ami lelkileg rendesen megviseli az egykori modellt, hiszen korábban egészen máshogy képzelte el a saját jövőjüket.
Andi a kamerák előtt, egyetlen hosszú gondolatmenetben öntötte ki a szívét a rajongóknak, beismerve, hogy teljesen felülbírálta a korábbi elveit.
„El sem hiszem, de bölcsi látogatásra megyünk, képzeljétek el, úgyhogy annyira, de annyira izgatott vagyok. Ezzel a bölcsivel kapcsolatosan egyébként vegyesek az érzelmeim, mert nagyon várom, tehát izgatott vagyok. Egyébként a baráti körben most sok mindenki kezdte az elmúlt hónapokban a bölcsit, és nagyon pozitív volt a visszajelzés minden barátnőmtől, hogy mennyit fejlődtek a gyerekek, és ezért is döntöttem úgy, meg Zina igényli is. Nagyon anyás, ha úgy van, de egyébként jól kijön a gyerekekkel, a felnőttekkel” – vallotta be Szarvas Andi TikTok videójában, majd folytatta gondolatait.
Amikor várandós voltam, és még amikor csak tervben volt, hogy lesz majd gyerekem, akkor azt mondtam: biztos nem lesz bölcsi, hisz igazából ez a dolgom, hogy otthon legyek vele, játsszak, neveljem, fejlesszem, satöbbi. Hát ez megváltozott, azért gyorsan átgondoltam...
„Menjen csak a gyerek nyugodtan...”
A csinos édesanya belátta, hogy a bölcsőde nemcsak a gyermeknek, hanem az anyukának is egy új és hasznos lehetőséget jelent a mindennapokban, ami segít visszatérni a dolgos hétköznapokhoz.
„...nem hiába van bölcsi, én azt mondom, úgyhogy menjen csak a gyerek nyugodtan, pár órát kibír anya nélkül, és anyának is vannak szabad órái, és tud egy kicsit a munkájával, magával foglalkozni. Egy szó, mint száz, mindenesetre egy új időszak fog kezdődni, és egyébként én várom. Zina nem akart eljönni, felvettem és hisztizett, ott akart kint lenni a gyerekekkel, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy könnyen fog-e menni a beszoktatás. Szerintem, nekem lesz nehezebb. Tényleg egy izgalmas időszak következik.”
A látogatás tehát tartogatott meglepetéseket, és bár Andi előre retteg a beszoktatás nehézségeitől, a kis Zina egyértelműen jelezte, hogy készen áll a nagy kalandra.