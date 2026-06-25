„Nagyon-nagyon fáradt vagyok” – Hatalmas változás előtt áll Szarvas Andi és családja

Szarvas Andi neve sokáig a csillogással és a koronával forrt össze, ám a 28 éves modell élete ma már egy egészen másfajta, sokkal felelősségteljesebb mederben folyik. Szarvas Andi kislánya lassan 15 hónapos lesz, a büszke anyuka pedig elképesztő kettősségként éli meg ezt az időszakot.

Szarvas Andi gyermeke születése számára egy csoda volt, mindig erre vágyott (Fotó: Instagram)

Szarvas Andi nem hajlandó a tökéletes és hibátlan anyaképet mutatni

Bár imádja a gyermekét, nem hajlandó a közösségi média által diktált, tökéletes és hibátlan anyaképet mutatni: nyers őszinteséggel beszél a lapunknak arról, hogy az elmúlt hónapok őt is teljesen felemésztették.

Hihetetlen, hogy 28 évesen már van egy kislányom. Pont voltam fogorvosnál, és mondta nekem, hogy egyidősek vagyunk, és neked már van kislányod, nem fura? Nem fura, hogy ott van? Mondom, de nagyon egyébként. Nyilván ő már 15 hónapos lesz, tehát már megszoktam, és nagyon szeretem, hogy már nagyobb, és kommunikálunk, és már elmutatja, mit szeretne, mert már vannak szavai, amiket mond, és nagyon élvezem. Nem mondom, hogy ez a legegyszerűbb időszak, mert nem az. Én egy fél éve nagyon-nagyon fáradt és kimerült vagyok, nehéz, de mégis élvezem.

Andi szerint az anyaság a világ legszebb, de egyben a legnehezebb dolga is, mivel a hatalmas felelősség mellett a nőnek teljesen át kell szerveznie az addigi életét. „Nincs időd magadra, mindent át kell szervezni, mindent te csinálsz anyaként, ez fárasztó. (...) Míg nem szülő az ember, addig nem tudja, de ha az, akkor olyan hihetetlen, hogy azt hisszük, hogy nem fér bele az időnkbe egy gyerek” – magyarázta, kiemelve, hogy bár sok mindenről le kell mondani, egyáltalán nem bánja.

A Miss World Hungary 2018-as győztese, Szarvas Andi fiatalon is tudta már, hogy szeretne anyuka lenni

(Fotó: Instagram.com/szarvasandi/)

Tudatosan készült az anyaságra

A modell már 16 éves kora óta tudatosan készült arra, hogy fiatalon váljon anyává, ám mai fejjel már kicsit másképp látja a dolgokat. Úgy véli, ha a 23 éves önmagának kellene tanácsot adnia, azt mondaná: „egy kicsit éljen, és utána”. Ennek oka az is, hogy a bezártság és a kezdeti időszak monotóniája őt is megviselte.

Alapvetően egy pörgős, tevékeny ember vagyok, aki szereti a munkáját és a kihívásokat, így hálás vagyok, hogy mostanra egyre inkább sikerül visszatalálnom a saját lábaimra és a hivatásomhoz. Szerencsére nem vagyok az a típus, aki kizárólag a gyermeknevelésben képes kiteljesedni, mert úgy érzem, ha a saját igényeinket teljesen háttérbe szorítjuk, abba bele lehet fásulni. Ez a szerep időnként rendkívül magányos is tud lenni. Emlékszem, amikor még nagyon pici volt a kislányom, sokszor éreztem azt, hogy míg odalent zajlik az élet és együtt a család, nekem el kell vonulnom a szobába, mert abban a pillanatban csak én tudtam megadni neki azt, amire szüksége volt. Ez egy nagyon furcsa, kettős érzés...

A nehézségek után most egy újabb hatalmas lépésre szánták el magukat a párjával: kislányuk hamarosan bölcsődébe mehet, amitől Andi a saját vállalkozása és a mentális egészsége terén is fellélegzést vár. Tudja, hogy sokan kritizálják azokat az anyukákat, akik korán közösségbe adják a gyermeket, de ő határozottan másképp gondolkodik.