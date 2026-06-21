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szécsi debóra

Meghozták a nagy döntést: Szécsi Debóra elárulta, lesz-e még közös gyermekük

2 órája
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Bár sokan kíváncsiak arra, bővül-e még a családjuk, Cooky kedvese most őszintén beszélt arról, hogyan látják a jövőt. Szécsi Debóra azt is elárulta, hogy náluk miért nem a nyár a pihenés időszaka.
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szécsi debóraApák napjacsaládCooky

Évek óta harmonikus kapcsolatban élnek, két gyönyörű kisfiút nevelnek, és úgy tűnik, mára kialakult náluk az a családi egyensúly. Cooky felesége Szécsi Debóra most őszintén beszélt arról, hogy bár a gyermekvállalás kérdése sokakat foglalkoztat, náluk megszületett a döntés. 

Szécsi Debóra modell-influenszer.
Cooky párja Szécsi Debóra két közös kisfút nevel a rádióssal (Fotó: Instagram)

Szécsi Debóra a gyerekvállalásról vallott

A bomba formában lévő fiatal kétgyermekes édesanya, lapunknak adott interjúban árulta el, hogy állnak a gyerekvállalás kérdéséhez: 

Mi már megvagyunk. A fiúk is nagyobbak, egyre több a teendő. A pici most teniszezik, a nagy focizik, meg az iskola is itt van mindkettőjüknek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már így négyen maradunk

– mesélte boldogan Debóra, aki azt is elárulta, hogyan néz ki náluk az apák napja.

A nyári hónapok sem a lustálkodásról szólnak náluk. Miközben Cooky rengeteget dolgozik, a gyerekek is elfoglaltak, így a klasszikus nyaralás számukra későbbre tolódik.

Nyáron nagyon sokat dolgozik Krisztián, a gyerekek nálunk is ilyenkor táborozni fognak, úgyhogy a nyaralás az nem szokott nekünk nyáron opció lenni, hanem inkább mi ősszel szoktunk menni. A gyerekek és Krisztián is nagyon szereti Dubajt, úgyhogy idén tervezzük, hogy megyünk

A külföldi utak között Franciaország is különleges helyet foglal el a szívükben. Cooky édesanyjának halála azonban megváltoztatta a család szokásait. Ahogy a rádiós korábban a Borsnak elmondta, édesanyja elvesztése mélyen megrázta, hiszen nagyon szoros kapcsolatot ápoltak. A gyász ellenére azonban továbbra is fontosnak tartják, hogy időről időre visszatérjenek Franciaországba. 

Franciaországba minden évben azért három-négyszer mentünk, csak sajnos ugye Krisztián anyukája elment. De oda megyünk augusztusban körülbelül négy napra most is intézni még pár dolgot

– mesélte Szécsi Debóra.

@palikek_vilaga COOKY & SZÉCSI DEBÓRA: UNOM, HOGY BOHÓCNAK TARTANAK / Három igazság / Palikék Világa #palikékvilága #cooky #szécsidebóra ♬ eredeti hang - Palikek_Vilaga

 

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