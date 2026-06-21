Meghozták a nagy döntést: Szécsi Debóra elárulta, lesz-e még közös gyermekük

Évek óta harmonikus kapcsolatban élnek, két gyönyörű kisfiút nevelnek, és úgy tűnik, mára kialakult náluk az a családi egyensúly. Cooky felesége Szécsi Debóra most őszintén beszélt arról, hogy bár a gyermekvállalás kérdése sokakat foglalkoztat, náluk megszületett a döntés.

Cooky párja Szécsi Debóra két közös kisfút nevel a rádióssal (Fotó: Instagram)

Szécsi Debóra a gyerekvállalásról vallott

A bomba formában lévő fiatal kétgyermekes édesanya, lapunknak adott interjúban árulta el, hogy állnak a gyerekvállalás kérdéséhez:

Mi már megvagyunk. A fiúk is nagyobbak, egyre több a teendő. A pici most teniszezik, a nagy focizik, meg az iskola is itt van mindkettőjüknek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már így négyen maradunk

– mesélte boldogan Debóra, aki azt is elárulta, hogyan néz ki náluk az apák napja.

A nyári hónapok sem a lustálkodásról szólnak náluk. Miközben Cooky rengeteget dolgozik, a gyerekek is elfoglaltak, így a klasszikus nyaralás számukra későbbre tolódik.

Nyáron nagyon sokat dolgozik Krisztián, a gyerekek nálunk is ilyenkor táborozni fognak, úgyhogy a nyaralás az nem szokott nekünk nyáron opció lenni, hanem inkább mi ősszel szoktunk menni. A gyerekek és Krisztián is nagyon szereti Dubajt, úgyhogy idén tervezzük, hogy megyünk

A külföldi utak között Franciaország is különleges helyet foglal el a szívükben. Cooky édesanyjának halála azonban megváltoztatta a család szokásait. Ahogy a rádiós korábban a Borsnak elmondta, édesanyja elvesztése mélyen megrázta, hiszen nagyon szoros kapcsolatot ápoltak. A gyász ellenére azonban továbbra is fontosnak tartják, hogy időről időre visszatérjenek Franciaországba.

Franciaországba minden évben azért három-négyszer mentünk, csak sajnos ugye Krisztián anyukája elment. De oda megyünk augusztusban körülbelül négy napra most is intézni még pár dolgot

– mesélte Szécsi Debóra.