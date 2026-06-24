Stephen Mangan brit színész – aki hamarosan a The Truth című darabbal tér vissza a West Endre –, felidézett egy megdöbbentő esetet, amikor egy néző különösen illetlenül viselkedett a színházban.

Botrány a színházban: előadás közben rúgott le a színpadról egy nézőt az ismert színész Fotó: unsplash.com

Kitört a botrány a színházban: előadás közben rúgott le a színpadról egy nézőt az ismert színész

Megjegyzései nem sokkal azután hangzottak el, hogy Rosamund Pike (Holtodiglan, Fontos vagy nekem) saját darabja, az Inter Alia egyik előadása során rendre utasított egy nézőt, amiért az üzeneteket írt a telefonján.

Arra a kérdésre, hogy romlott-e az emberek viselkedése a színházakban, a The Timesnak így nyilatkozott:

Néha az az érzése az embernek, hogy a közönséget nem értékeli, hogy ugyanabban a teremben vannak. Ha előveszik a telefonjukat és elkezdenek üzeneteket írni, az rögtön a szemünk előtt van. Látjuk. Ha odahajolnak a barátjukhoz és odasúgnak valamit, azt is halljuk.

Stephen egy 2009-es Broadway-előadásról, a The Norman Conquests-ről beszélve elmondta, hogy az egyik első sorban ülő néző feltette mindkét lábát a színpadra.

Nem mennél be a könyvelőd irodájába, és nem tennéd fel a lábad az íróasztalára. Mindenesetre lerúgtam a lábakat a színpadról. Ezzel véget is ért a dolog

– mondta a The Fortune Hotel sztárja.

Stephen közelgő darabját, a The Truth-ot Florian Zeller írta. A vígjáték két hűtlen párról szól, és Stephen Janie Dee, Sarah Hadland és Ardal O’Hanlon oldalán szerepel benne – írja a Metro.