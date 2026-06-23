Durván megváltozott a Szívek szállodája sztárja, fel sem lehet ismerni

A Szívek szállodája Rory Gilmore-ja, Alexis Bledel rengeteget változott az évek során. Sokan már rá sem ismernek!

A Szívek szállodája sztárjára rá sem lehet ismerni

Fotó: VALERIE MACON / AFP

A Szívek szállodája színésznője durván megváltozott

Alexis Bledel júniusban a Tribeca Filmfesztiválon jelent meg a kamerák előtt, hogy részt vegyen legújabb filmje, a Ponderosa bemutatóján. A színésznőt a legtöbben 19 éves korából ismerik, amikor is Rory Gilmore szerepében tündökölt. Most, 44 évesen is bomba formában van, de a sorozat emléke miatt sokan rá sem ismernek.

Alexis Bledel made a very rare public appearance at the 2026 Tribeca Film Festival. https://t.co/96BV3XELkT — Us Weekly (@usweekly) June 7, 2026

Bledel számos népszerű produkcióban szerepelt, ilyen volt a Négyen egy gatyában, a Sin City - A bűn városa vagy A szolgálólány meséje.

Szerelmi életével is bekerült a hírekbe

2012-ben ismerkedett meg Vincent Kartheiser színésszel, akivel 2014-ben össze is házasodtak, fiuk pedig 2015 őszén született meg. Kapcsolatuk 2022-ig tartott, akkor ugyanis a válás mellett döntöttek. Bledel ma már az anyaságra koncentrál, a szerepeit is megfontoltan választja ki - írja a life.hu.