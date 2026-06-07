Szívszorító történet: egy fiatal lány emberfeletti küzdelme az életéért

Hónapokon át szédülés és hányinger gyötörte Balogh Dominikát, de sokáig senki sem gondolta, hogy életveszélyes betegség állhat a háttérben. A fiatal lány először csak hányt és szédült, az ügyeleten pedig azt mondták neki, valószínűleg vírus vagy stressz okozza a panaszait.

A tünetek azonban nem múltak. Dominika állapota egyre rosszabb lett, később már a lépcsőzés is nehezére esett. Refluxról, neurológiai panaszokról, lelki okokról beszéltek, miközben a szervezetében egy kisagyi daganat rombolt tovább.

Dominika története a reményről és a betegségről

Végül MRI-vizsgálat mutatta ki a döbbenetes igazságot: Dominikának kisagyi daganata volt. A diagnózis után tíz nappal már műtőasztalon feküdt az Amerikai úton. A fiatal lány akkor még nem tudta, mi vár rá, és csak később értette meg igazán, milyen súlyos harc kezdődött az életéért.

A beavatkozás után minden megváltozott. Dominika elveszítette a járását, kettőslátása lett, a beszéde megsérült, a mozgása bizonytalanná vált.

Olyan dolgokat kellett újratanulnia, amelyek korábban természetesek voltak: lépni, mozogni, beszélni, a kezét használni.

A rehabilitáció hosszú, fájdalmas és embert próbáló időszak volt. Fertőzés, visszaesés, rolátor, bizonytalan egyensúly és rengeteg gyakorlás kísérte az útját, de Dominika lassan újra talpra állt.

Ma már egyetemre jár Szegeden, gyógypedagógiát tanul, és másokon szeretne segíteni. Balogh Dominika története egyszerre megrázó, mert egy fiatal lány kis híján mindent elveszített. Szívszorító, mert a hétköznapi mozdulatokért is meg kellett küzdenie. És reményt ad, mert Dominika a legsötétebb időszak után is visszatalált az élethez.

A teljes történetet a Borsonline.hu oldalán olvashatja.

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