Titkos esküvő? Frei Tamás feleségül vette Szulák Andreát

A történet még a 2000-es évek elejére nyúlik vissza, amikor Szulák Andrea és Frei Tamás együtt forgatták a Nyolc nap alatt a föld körül című műsort. A világ körüli utazás egyik állomása Las Vegas volt, ahol a stáb egy különleges programot is bevállalt – írja a Bors.

Szulák Andrea

Fotó: Gáll Regina / Bors

Az énekesnő és műsorvezető egy korábbi interjúban mesélte el, hogy ellátogattak a híres Little White Chapel kápolnába, ahol a forgatás részeként össze is adták őket.

„Az volt az egyik programunk, hogy elmentünk a Little White Chapelbe, és összeházasodtunk Frei Tamással. A mai napig erről nekem papírom van”

– idézte fel Szulák Andrea, hozzátéve, hogy később kiderült, hogy az esküvőről kapott dokumentumot Las Vegasban valódi okiratként kezelik, bár Magyarországon nem minősül hivatalos házasságnak.

A történet érdekessége, hogy míg Szulák Andrea élénken emlékszik a különleges eseményre, Frei Tamás számára már jóval halványabbak az emlékek. Erről részletesebben a Bors oldalán olvashat.

Szulák Andrea bevallotta, hogy besokallt a tévézéssel járó feszített tempótól

Szulák Andrea neve mára összefonódott a minőségi szórakoztatással, legyen szó a színpadról vagy a televízió képernyőjéről. A csúcsról nem könnyű távozni, de Andreában megvolt az az erő és bölcsesség, hogy felismerje a határait. A feszített tempó végül nála is betette a kaput. Erről részletesebben az Origo oldalán olvashat!