Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Veszélyben a köztársasági elnök élete – teljes készültségben a titkosszolgálat

Sport

Egy medencés fotó beindította a találgatásokat, mindenki Szoboszlaiékról beszél

esküvő

Titkos esküvő? Frei Tamás feleségül vette Szulák Andreát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy régi televíziós forgatás különös emlékéről vallott a népszerű énekesnő. Szulák Andrea elárulta, hogy évekkel ezelőtt Las Vegasban hivatalosan is összeházasodott Frei Tamással, ráadásul a mai napig őrzi az erről szóló dokumentumot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
esküvőSzulák AndreaLas VegasFrei Tamás

A történet még a 2000-es évek elejére nyúlik vissza, amikor Szulák Andrea és Frei Tamás együtt forgatták a Nyolc nap alatt a föld körül című műsort. A világ körüli utazás egyik állomása Las Vegas volt, ahol a stáb egy különleges programot is bevállalt – írja a Bors.

Szulák Andrea
Szulák Andrea
Fotó: Gáll Regina / Bors

Az énekesnő és műsorvezető egy korábbi interjúban mesélte el, hogy ellátogattak a híres Little White Chapel kápolnába, ahol a forgatás részeként össze is adták őket.

„Az volt az egyik programunk, hogy elmentünk a Little White Chapelbe, és összeházasodtunk Frei Tamással. A mai napig erről nekem papírom van”

– idézte fel Szulák Andrea, hozzátéve, hogy később kiderült, hogy az esküvőről kapott dokumentumot Las Vegasban valódi okiratként kezelik, bár Magyarországon nem minősül hivatalos házasságnak.

A történet érdekessége, hogy míg Szulák Andrea élénken emlékszik a különleges eseményre, Frei Tamás számára már jóval halványabbak az emlékek. Erről részletesebben a Bors oldalán olvashat.

Szulák Andrea bevallotta, hogy besokallt a tévézéssel járó feszített tempótól

Szulák Andrea neve mára összefonódott a minőségi szórakoztatással, legyen szó a színpadról vagy a televízió képernyőjéről. A csúcsról nem könnyű távozni, de Andreában megvolt az az erő és bölcsesség, hogy felismerje a határait. A feszített tempó végül nála is betette a kaput. Erről részletesebben az Origo oldalán olvashat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!