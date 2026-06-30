Kiderült a titok: Szulák Andrea a hollandiai éjszakában gazdagodott meg alig 19 évesen

Szulák Andrea színésznő-énekesnő volt M. Kiss Csaba vendége az Én és a pénz legújabb részében. A művésznő ritkán hallott őszinteséggel mesélt a fiatalkoráról, a hirtelen jött jólétről és a felnőtté válás rögös útjáról. Az Activity egykori műsorvezetője ma már igazi ikon, de kevesen tudják, milyen keményen megdolgozott a függetlenségért, és milyen belső vívódások kísérték az első önálló lépéseit. A beszélgetésből azt is megtudhattuk, hogy mire költötte az első nagy gázsiját.

Szulák Andrea élete első autójáról is mesélt (Fotó: Gáll Regina)

Szulák Andrea fiatalon kezdett dolgozni

A művésznő nyíltan beszélt arról, hogy milyen korán kellett önállóvá válnia egy teljesen idegen, nyugat-európai környezetben: „Nagyon fiatalon elkezdtem önellátóvá válni azáltal, hogy elmentem külföldre dolgozni. 19 évesen kerültem ki külföldre énekelni egy magyar vendéglátós zenekarral. El lehetett menni Nyugat-Európába fellépni” – emlékezett vissza a kezdetekre. Amszterdam éjszakai élete óriási váltás volt a biztonságos családi háttér után, hiszen hirtelen egy teljesen új világban kellett helytállnia:

Kikerültem a hollandiai nagyvilágba, az éjszakába, ahol magamról kellett gondoskodnom: kajáról, öltözködésemről, adóbefizetésemről és minden olyan egyéb járulékos dologról, ami a felnőtt élethez hozzátartozott

– mesélte a műsorban.

Elképesztő gázsi és a saját fészek

Ez a külföldi munka anyagi szempontból olyan lehetőségeket nyitott meg előtte, amilyenről a kortársai itthon nem is álmodhattak abban az időben. Andrea elképesztő összegeket keresett, amit jól illusztrál a döbbenetes párhuzam:

Majdhogynem az anyám havi fizetése volt az én hollandiai heti fizetésem. Az első nagy keresetemből használt Kispolskit vettem, a másodikból pedig egy tanácsi kis garzont okoskodtunk ki

– árulta el. Bár a rendszerváltás előtti lakásszerzési módszerek mai szemmel trükkösnek tűnhetnek, a művésznő cseppet sem szépíti a múltat: „Az tény és való, hogy valami umbulda volt, de halálosan boldog voltam a 28 négyzetméteres garzonommal” – tette hozzá őszintén.

Nehéz hagyta el az anyai fészket

A hirtelen jött anyagi függetlenség, a saját autó és a külön birodalom ellenére az érzelmi köldökzsinórt nem volt olyan egyszerű elvágni, mint a pénzt megkeresni. A megszerzett szabadság dacára a családi fészek melege és az édesanyja közelsége továbbra is mindennél fontosabb maradt a fiatal énekesnő számára: „Szinte majdnem minden este az anyámnál aludtam ennek ellenére, nehéz volt leválni” – vallotta be megható közvetlenséggel Szulák Andrea, rávilágítva arra, hogy a valódi felnőtté válás nemcsak a számlákról, hanem a nehéz lelki elszakadásokról is szól.