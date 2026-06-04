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rapper

Senki sem hitt a szemének, teljesen átalakult T. Danny

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Nem hittek a szemüknek a rajongók, amikor meglátták kedvenc rapperjüket. T. Danny formába hozta magát a nyári szezonba, legutóbb az edzőteremből jelentkezett be.
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rapperedzésrajongóT. Danny

A rajongók szóhoz sem jutottak, amikor meglátták, milyen formába hozta magát T. Danny. A fiatal rapper az elmúlt időszakban komoly személyes nehézségeken ment keresztül, elmondása szerint hosszú út áll mögötte a felépülés felé – írja a Bors.

T. Danny
T. Danny
Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

T. Danny nemrég ismét színpadra állt, a napokban pedig egy edzés közbeni videót osztott meg, amelyen jól látszik, mennyire komolyan készül a nyári fellépésére. 

„Kezdődjön a szezon” – kommentálta a rapper saját videóját.

„Ki ez a maszkos állat?” – tette fel a kérdést egy rajongó. „Így kell visszatérni!” – írta egy másik.

Nekimentek T. Dannynek: Te egy senki vagy, egy drogfüggő, álarcban!

Kemény üzengetés kezdődött a Romkertben kirobbant VIP-balhé után, miután a Való Világ egykori szereplője a közösségi oldalán teregette ki a sérelmeit. Radics Attila nyíltan nekiment T. Dannynek: súlyos drogvádakkal, régi történetek felemlegetésével és egy nyilvános szócsatára szóló kihívással próbálja lejáratni a rappert.

 

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