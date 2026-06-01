T. Danny új szerepben tér vissza – megrázó vallomást tett az újrakezdésről

T. Danny új szerepben tér vissza a képernyőre: a Megasztár legújabb évadában zsűritagként bizonyíthat. Az előadó szerint nagy lehetőséget kapott, amelyet ezúttal szeretne a lehető legjobban kihasználni - számolt be róla a Bors.

T. Danny szerint a Megasztár új lehetőséget jelent számára - Fotó: MW/Szabolcs László

T. Danny elmondta, hogy számára nem a jelentkezők zenei stílusa a legfontosabb, hanem az, hogy képesek-e érzelmeket kiváltani belőle. Úgy véli, azoknak adna esélyt, akik valóban meg tudják érinteni a közönséget és hitelesen tudják átadni a mondanivalójukat.

A rapper úgy érzi, egy nehezebb időszak után ismét tele van energiával és motivációval. Szerinte most sokkal tudatosabban él a felkínált lehetőségekkel, és szeretne visszatalálni ahhoz az önmagához, amely korábban a sikereihez segítette.

Mint mondta, korábbi hibái és rossz döntései fontos tanulságokat hoztak számára. Hangsúlyozta, hogy a családja és a barátai végig mellette álltak, és jelentős szerepük volt abban, hogy újra egyensúlyba kerüljön. Ma már úgy látja, fontos felismerni a tévedéseket, tanulni belőlük, és szükség esetén segítséget elfogadni.

T. Danny szerint most egy új fejezet kezdődik az életében, amelyben ismét magabiztosan és nagy lendülettel szeretne előrehaladni szakmai pályáján.