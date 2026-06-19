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Tallós Rita

Hihetetlen, mit vállalt be 65 évesen Tallós Rita: Törött lábbal feküdt a tű alá

2026. június 19. 20:55
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Úgy tűnik, a színésznő és lánya, Barbinek Paula a tavalyi Ázsia Expressz után egyre több őrültségbe vágnak bele közösen, de erre senki sem számított. Tallós Rita bevállalt egy tetoválást.
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Tallós Ritabalesetnyaralástetoválás

Tallós Rita és Barbinek Paula az Ázsia Expressz 2025-ös évadában szerepeltek együtt, amit csaknem meg is nyertek, de végül a Bódi tesók beelőzték őket. Ennek ellenére a műsort mindketten imádták, sőt sokkal közelebb is hozta őket egymáshoz, így közösségi oldalaikon gyakran jelentkeznek be új kalandjaikkal. Ráadásul Tallós Rita húga és is lánya velük tartott most, akikkel a színésznő olyasmit vállalt be, amit egy éve talán még maga sem gondolt volna.

Tallós Rita törtött lábbal vállalta a portugáliai utat.
Tallós Rita balesete után utazott Lisszabonba, ahol még egy tetoválást is bevállat (Fotó: MW/Archívum)

Tallós Rita lánya, Barbinek Paula mellett teljesen megfiatalodott és felszabadult, amiről a két színésznő TikTok videói is tanúskodnak. Ráadásul az őrült pillanatokhoz sokszor Tallós Andrea, és az édesanyjuk is csatlakozik, így volt ez most is. A jelek szerint Barbinek Paula és Tallós Rita most Portugáliában, Lisszabonban nyaralnak, ahova Andi és Liza is velük tartottak. Ezt az alkalmat pedig a két nővér egy különleges emlékként is megörökítette, amit örökre a bőrükön viselnek majd. Tallós Rita és Andi egy közös tetoválást csináltattak, ami egy apró párducot ábrázol mindkettejük karján. A nagy eseményre persze Paula is elkísérte őket, ahol dokumentálta is, hogy hogyan „varrják ki” a Tallós lányokat. A csajok utána egy fotón büszkén meg is mutatták az elkészült műveket, de ezek után valószínűleg óvatosabbak lesznek a fürdőzéssel és a napozással. Bár Tallós Rita törött lábával ez valószínűleg eddig is körülményes volt.

Tallós Rita 65 évesen vállalta be első tetkóját.
Tallós Rita és Tallós Andrea igazi tesós tetoválást csináltattak maguknak Portugáliában (Fotó: Instagram)

Tallós Rita gipszben utazott Portugáliába

A nyaralás előtt nem sokkal Tallós Rita motorbalesetet szenvedett, amiben megsérült a lába. Az Ázsia Expressz 6. évadának sztárja spirálisan törte el a lábszárát, ami miatt fekvőgipszbe kényszerült, és néhány hétig csak kerekesszékkel közlekedhetett. De úgy tűnik ettől mostanra megszabadulhatott, és egy olyan járógipszet kapott helyette, amivel még a nyaralást is hajlandó volt bevállalni. Így bár Tallós Rita 65 évesen is bombaformában van, a bikinis fotókat némiképp elrontja a lábán éktelenkedő gipsz, bár a felvételek szerint így is a lehető legjobban szórakoznak.

 

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