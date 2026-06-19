Hihetetlen, mit vállalt be 65 évesen Tallós Rita: Törött lábbal feküdt a tű alá

Tallós Rita és Barbinek Paula az Ázsia Expressz 2025-ös évadában szerepeltek együtt, amit csaknem meg is nyertek, de végül a Bódi tesók beelőzték őket. Ennek ellenére a műsort mindketten imádták, sőt sokkal közelebb is hozta őket egymáshoz, így közösségi oldalaikon gyakran jelentkeznek be új kalandjaikkal. Ráadásul Tallós Rita húga és is lánya velük tartott most, akikkel a színésznő olyasmit vállalt be, amit egy éve talán még maga sem gondolt volna.

Tallós Rita balesete után utazott Lisszabonba, ahol még egy tetoválást is bevállat (Fotó: MW/Archívum)

Tallós Rita lánya, Barbinek Paula mellett teljesen megfiatalodott és felszabadult, amiről a két színésznő TikTok videói is tanúskodnak. Ráadásul az őrült pillanatokhoz sokszor Tallós Andrea, és az édesanyjuk is csatlakozik, így volt ez most is. A jelek szerint Barbinek Paula és Tallós Rita most Portugáliában, Lisszabonban nyaralnak, ahova Andi és Liza is velük tartottak. Ezt az alkalmat pedig a két nővér egy különleges emlékként is megörökítette, amit örökre a bőrükön viselnek majd. Tallós Rita és Andi egy közös tetoválást csináltattak, ami egy apró párducot ábrázol mindkettejük karján. A nagy eseményre persze Paula is elkísérte őket, ahol dokumentálta is, hogy hogyan „varrják ki” a Tallós lányokat. A csajok utána egy fotón büszkén meg is mutatták az elkészült műveket, de ezek után valószínűleg óvatosabbak lesznek a fürdőzéssel és a napozással. Bár Tallós Rita törött lábával ez valószínűleg eddig is körülményes volt.

Tallós Rita és Tallós Andrea igazi tesós tetoválást csináltattak maguknak Portugáliában (Fotó: Instagram)

Tallós Rita gipszben utazott Portugáliába

A nyaralás előtt nem sokkal Tallós Rita motorbalesetet szenvedett, amiben megsérült a lába. Az Ázsia Expressz 6. évadának sztárja spirálisan törte el a lábszárát, ami miatt fekvőgipszbe kényszerült, és néhány hétig csak kerekesszékkel közlekedhetett. De úgy tűnik ettől mostanra megszabadulhatott, és egy olyan járógipszet kapott helyette, amivel még a nyaralást is hajlandó volt bevállalni. Így bár Tallós Rita 65 évesen is bombaformában van, a bikinis fotókat némiképp elrontja a lábán éktelenkedő gipsz, bár a felvételek szerint így is a lehető legjobban szórakoznak.