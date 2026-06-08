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Kockázatos döntést hozott a Tankcsapda volt gitárosa: most elárulta, miből él

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Sidlovics Gábor Sidi elárulta, miből él a zenekarból való távozása után. A Tankcsapda egykori gitárosa egyelőre a tartalékaiból gazdálkodik, miközben új formációjára koncentrál.
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zenészzenekarSidlovics GáborTankcsapda

Egy évvel a zenekarból való távozása után őszintén beszélt jelenlegi helyzetéről Sidlovics Gábor Sidi. A Tankcsapda korábbi gitárosa elárulta, hogy egyelőre a félretett pénzéből él, miközben minden energiáját új zenekarába fekteti – írja a Bors

Tankcsapda: meglepő részleteket árult el anyagi helyzetéről Sidi
Tankcsapda: meglepő részleteket árult el anyagi helyzetéről Sidi
Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Több mint egy év telt el azóta, hogy a rockrajongókat meglepte a hír: Sidlovics Gábor távozik a Tankcsapda soraiból. A zenész azóta új formációt alapított, és most arról is beszélt, hogyan alakult az élete a váltás után. 

Sidi a Retro Rádióban, Abaházi Csaba műsorában mesélt arról, hogy jelenleg miből finanszírozza mindennapjait. 

„Volt még egy kis félretett pénzem” – fogalmazott a zenész, majd hozzátette, hogy a jogdíjak ugyan továbbra is érkeznek, de ezek önmagukban nem jelentenek teljes anyagi biztonságot. 

Nem fogok hazudni: lassan kezdem felélni a tartalékaimat

– mondta. 

A zenész jelenleg minden figyelmét új zenekarára fordítja, és bízik benne, hogy a kockázatos váltás hosszú távon meghozza a gyümölcsét. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat. 

Tankcsapda: Arcátlanul, azonnal átb*sztak

Kalandos vagy inkább veszélyes hazaútban volt része a magyar rockbandának tavasszal. Áramkimaradás, elveszett beszállókártyák és őrült sofőrök akadályozták a Tankcsapda zenekarának hazatérését. A Tankcsapda Sierra Leone-ból tartott hazafelé, amikor egyszer csak minden, ami elromolhat, az elromlott. A zenekar tagjai egy 22 órás utazás elé néztek, a körülmények pedig egyáltalán nem voltak kecsegtetőek. További részletek az Origo oldalán!

 

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