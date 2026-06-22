Lesújtó hírt kaptunk: hosszú szenvedés után elhunyt a tehetségkutató sztárja

59 éves korában elhunyt a Britain's Got Talent sztárja, Allan Finnegan. A közkedvelt baptista lelkész, aki a 2020-as ITV-s tehetségkutatóban nyújtott fergeteges stand-up comedy előadásával hódította meg a nemzet szívét, pénteken (június 19-én) hunyt el, miután négy évig bátran küzdött szem- és májrákkal.

A tehetségkutató sztárja hosszú küzdelem után elhunyt

Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

A tehetségkutató sztárja négy évig küzdött a rákkal

Összetört családja a hétvégén osztotta meg a lesújtó hírt, felfedve, hogy a humorista pap békésen hunyt el szerető felesége és lányai körében. Egy megható nyilatkozatban szerettei tisztelegtek a néhai sztár előtt, „csodálatos, gondoskodó és vicces” emberként jellemezve őt. A családjával készült fotó mellett ezt írták: „A legértékesebb emlékeink vannak családként, és nagyon szeretni és hiányolni fogjuk őt.”

A család azt is elárulta, hogy halálakor Finnegan kedvenc zenéit, köztük a Pink Floyd Wish You Were Here című számát játszották le. Megköszönték a rajongóknak a támogatást, amely szerintük több időt adott nekik Finnegannal.

A család ezt írta: „Szeretnénk mindannyiótoknak megköszönni a támogatásotokat, a szereteteteket és a hihetetlen nagylelkűségeteket Allan küzdelme során. Örökké hálásak leszünk mindannyiótoknak, mivel ez értékes plusz időt adott Allannak, hogy a családjával és az új unokájával tölthesse.”

Finnegannél először 2022-ben diagnosztizáltak egy ritka szemrákot, az okuláris melanomát, miután fényvillanásokat tapasztalt a látásában. Egy orvos tájékoztatta őt arról, hogy mindkét szemében daganat van.

Az Ocular Melanoma UK szerint az Egyesült Királyságban évente mindössze 750 embernél diagnosztizálják ezt a betegséget. A tünetek közé tartozhat a homályos látás és a fényvillanások, de tünetmentes is lehet, ami hangsúlyozza a rendszeres szemvizsgálatok fontosságát.

Finnegan daganatait műtéti úton eltávolították, de később megtudta, hogy a rák átterjedt a májára, amit már nem tudtak megműteni. 2024-ben az orvosok mindössze 12 hónapot adtak neki, mégis csodálatos módon 2026-ig élt.