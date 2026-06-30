Megszakad a szív! Döbbenetes, mi maradt a legendás magyar színésznő sírjából 25 évvel a halála után – Videó

A múlt század egyik legkarizmatikusabb, legarisztokratikusabb magyar színésznője előtt fejet hajtott a szakma és a közönség, ma mégis elhagyatottan pihen a föld alatt. Temessy Hédi és Gobbi Hilda évtizedekkel ezelőtt a legnagyobb titokban éltek együtt. Bár a zseniális színésznő tavaly ünnepelte volna születésének 100. évfordulóját, a jelek szerint az utókor teljesen elfordult tőle, és egykori csillogásának mára nyoma sem maradt.

Temessy Hédi a huszadik századi magyar színház- és filmművészet egyik legmeghatározóbb karakterszínésznője volt (Fotó: Instagram)

Temessy Hédi sírja az enyészeté lett

A Temetőtúrák nevű TikTok-csatorna nemrégiben egy olyan megrázó felvételt tett közzé, amely futótűzként terjed az interneten, és amelytől minden jóérzésű színházkedvelőnek elszorul a szíve. Temessy Hédi sírhelye ugyanis teljesen elhanyagoltan, elfeledve fekszik.

Temessy Hédi színésznő sírja Budapesten, a Farkasréti temetőben található. Döbbenetes, de huszonöt évvel a művésznő halála után még mindig csupán az a rozoga, elkorhadt fakereszt jelzi a nyughelyét, amelyet a temetése napján, 2001-ben helyzetek a földbe. A nyomok szerint a sírt hosszú évek óta nem látogatja senki, benőtte a gaz, és elkezdett enyészetévé lenni.

A helyzet azért is különösen visszás, mert a sírhely jogi státusza alapján sokkal több törődést érdemelne. A sírhelyről szóló legfontosabb tudnivaló, hogy a Nemzeti Sírkert része: a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2004-ben a sírhelyet a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította, így az hivatalosan is védett sírhelynek számít. Ennek ellenére a valóság teljesen mást mutat, mint amit a védett státusz sugallna.

Gobbi Hilda szeretője volt

Pedig Temessy Hédi élete és karrierje kész regény volt. Már a születése is a sors különös játéka: édesanyja Bécsből, egy zsarnoki nagynéni elől szökött Budapestre német nevelőnőnek, és egy szót sem beszélt magyarul. A pesti utcán téblábolva szólította le egy sváb fiú, akivel kezdetben csak a német nyelv kötötte össze őket, ám a találkozásból hatalmas szerelem és három gyermek született – köztük a kis Hedvig.

Bár tanítónőnek készült, a színpad mágnesként vonzotta. Karrierje során azonban arisztokratikus kiállása, finom német akcentusa és a pártonkívülisége miatt rengeteg iriggyel és akadállyal kellett megküzdenie. A magánéletét is drámák kísérték: házassága válással végződött, kisfiát (aki később neves fotóművész lett) egyedül nevelte fel.