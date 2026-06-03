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Tóth Andi

Tóth Andinak keményen beszóltak – az énekesnő teljesen kiakadt a kamerák előtt

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Tóth Andi új dala, a Júniusban élénk reakciókat váltott ki a rajongók körében. Az énekesnő közel három év után jelentkezett új szerzeménnyel, amit sokan örömmel fogadtak, ugyanakkor kritikákból sem volt hiány.
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Tóth Andizenekiakadás

Tóth Andi elsősorban azokra a véleményekre reagált, amelyek szerint az új dal stílusa nem illik hozzá. Egy kommentelő például azt írta, hogy a szám nem rossz, de szerinte nem „Tóth Andi-zene”. Az énekesnő erre TikTok-oldalán válaszolt, és nem titkolta, hogy kifejezetten felbosszantják az ehhez hasonló megjegyzések – számolt be róla a Bors.

Tóth Andi, TóthAndi, 20240321 BudapestGlamour Women of the Year gálafotó: Szabolcs László (SZL)MW Bulvárképen: Tóth Andi
Tóth Andi videóban reagált az új dalát ért kritikákra Fotó: MW Bulvár

A videóban hangsúlyozta, hogy szerinte senki sem tudja jobban nála, milyen zene áll hozzá közel. Arra is emlékeztetett, hogy pályafutása kezdetén rockernek készült, ezért úgy véli, az új dal stílusa egyáltalán nem idegen tőle.

Az énekesnő szerint a Júniusban éppen azért született meg, mert hitelesen tükrözi azt az irányt, amelyet jelenleg képvisel. A reakciója alapján számára a dal többet jelent egyszerű zenei megjelenésnél: egyértelmű üzenet arról, hogy a saját elképzelései szerint szeretné alakítani a karrierjét.

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