Tóth Andinak keményen beszóltak – az énekesnő teljesen kiakadt a kamerák előtt

Tóth Andi elsősorban azokra a véleményekre reagált, amelyek szerint az új dal stílusa nem illik hozzá. Egy kommentelő például azt írta, hogy a szám nem rossz, de szerinte nem „Tóth Andi-zene”. Az énekesnő erre TikTok-oldalán válaszolt, és nem titkolta, hogy kifejezetten felbosszantják az ehhez hasonló megjegyzések – számolt be róla a Bors.

Tóth Andi videóban reagált az új dalát ért kritikákra – Fotó: MW Bulvár

A videóban hangsúlyozta, hogy szerinte senki sem tudja jobban nála, milyen zene áll hozzá közel. Arra is emlékeztetett, hogy pályafutása kezdetén rockernek készült, ezért úgy véli, az új dal stílusa egyáltalán nem idegen tőle.

Az énekesnő szerint a Júniusban éppen azért született meg, mert hitelesen tükrözi azt az irányt, amelyet jelenleg képvisel. A reakciója alapján számára a dal többet jelent egyszerű zenei megjelenésnél: egyértelmű üzenet arról, hogy a saját elképzelései szerint szeretné alakítani a karrierjét.