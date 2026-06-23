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tóth andi

Tóth Andi komoly lépésre szánta el magát ősz hajszálai miatt – Videón mutatta meg a végeredményt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Néhány nappal ezelőtt szó szerint kiborult az énekesnő attól, hogy rengeteg ősz hajszálat fedezett fel magán. Tóth Andi felvette a harcot, és most visszavágott: befestette a haját.
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tóth andiFrohner Fecóhajfestés

Hiába még csak 27 éves, máris szembe kellett néznie az ősz hajszálakkal. Ez pedig annyira zavarta Tóth Andit, hogy úgy döntött: ideje változtatni. Az énekesnő a közösségi oldalán mutatta meg a nagy átalakulást, a végeredmény pedig egyszerűen lenyűgöző lett. Pár nappal ezelőtt Tóth Andi őszintén vallott arról, hogy egyre több ősz hajszálat fedez fel magán, ami fiatal kora ellenére nagyon zavarja. Nem sokáig rágódott a dolgon, inkább a tettek mezejére lépett, és bejelentkezett kedvenc fodrászához, Frohner Fecóhoz.

Tóth Andi fiatal kora ellenére számos ősz hajszálat vett észre magán, ezért nagy lépésre szánta el magát.
Tóth Andi teljesen megújult (Fotó: MW Bulvár)

Tóth Andi ősz hajszálakkal harcolt

A videó elején még a sminkjét készítette, közben pedig azon gondolkodott, vajon teljesen új külsőt válasszon-e.

„Megyünk befesteni a hajunkat Ferihez. Ha már ott vagyunk, ugyanolyanra fessem?” – tette fel magának a kérdést. A válasz azonban szinte azonnal érkezett.

„Nem, mert ez is idegesít, hogy a hajam végének nem olyan színe van, mint a tetejének” – jelentette ki határozottan.

A követők ezután bepillantást nyerhettek a hajfestés folyamatába is. Andi megmutatta, hogyan készül az új frizurája, majd a végeredményt is leleplezte. Az énekesnő haja egy árnyalattal sötétebb lett, ami még jobban kiemeli karakteres vonásait és nőies kisugárzását. A változás annyira jól sikerült, hogy még a sztárfodrász is elragadtatta magát.

Esküszöm, szerintem ez brutális lett. Nem szeretek sötétebbeket festeni, de ez Andinál kihozza a nőiességét. Ez nem fekete, ez sötétbarna

 – áradozott Fecó.

Tóth Andi a hajfestés mellett döntött.
Teljesen kiborult azon, hogy már most őszül (Fotó: MW Bulvár)

Tóth Andi Frohner Fecótól kért segítséget

Szerencsére nem csak neki tetszett a végeredmény, hanem – ami talán a legfontosabb – Andi is maximálisan elégedett az eredménnyel. Az énekesnő boldogan mutatta meg megújult frizuráját, és azt sem titkolta, miért örül a legjobban.

Nagyon boldog vagyok, nyoma nincs az ősz hajszálaknak

– mondta mosolyogva.

Tóth Andi számára bevált a változás, a sötétebb árnyalat pedig nemcsak az ősz tincseket tüntette el, hanem még különlegesebbé is tette a megjelenését.

@tthandi @Frohner ♬ eredeti hang - Tóth Andi

 

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