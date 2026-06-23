Tóth Andi komoly lépésre szánta el magát ősz hajszálai miatt – Videón mutatta meg a végeredményt

Hiába még csak 27 éves, máris szembe kellett néznie az ősz hajszálakkal. Ez pedig annyira zavarta Tóth Andit, hogy úgy döntött: ideje változtatni. Az énekesnő a közösségi oldalán mutatta meg a nagy átalakulást, a végeredmény pedig egyszerűen lenyűgöző lett. Pár nappal ezelőtt Tóth Andi őszintén vallott arról, hogy egyre több ősz hajszálat fedez fel magán, ami fiatal kora ellenére nagyon zavarja. Nem sokáig rágódott a dolgon, inkább a tettek mezejére lépett, és bejelentkezett kedvenc fodrászához, Frohner Fecóhoz.

Tóth Andi teljesen megújult (Fotó: MW Bulvár)

Tóth Andi ősz hajszálakkal harcolt

A videó elején még a sminkjét készítette, közben pedig azon gondolkodott, vajon teljesen új külsőt válasszon-e.

„Megyünk befesteni a hajunkat Ferihez. Ha már ott vagyunk, ugyanolyanra fessem?” – tette fel magának a kérdést. A válasz azonban szinte azonnal érkezett.

„Nem, mert ez is idegesít, hogy a hajam végének nem olyan színe van, mint a tetejének” – jelentette ki határozottan.

A követők ezután bepillantást nyerhettek a hajfestés folyamatába is. Andi megmutatta, hogyan készül az új frizurája, majd a végeredményt is leleplezte. Az énekesnő haja egy árnyalattal sötétebb lett, ami még jobban kiemeli karakteres vonásait és nőies kisugárzását. A változás annyira jól sikerült, hogy még a sztárfodrász is elragadtatta magát.

Esküszöm, szerintem ez brutális lett. Nem szeretek sötétebbeket festeni, de ez Andinál kihozza a nőiességét. Ez nem fekete, ez sötétbarna

– áradozott Fecó.

Teljesen kiborult azon, hogy már most őszül (Fotó: MW Bulvár)

Tóth Andi Frohner Fecótól kért segítséget

Szerencsére nem csak neki tetszett a végeredmény, hanem – ami talán a legfontosabb – Andi is maximálisan elégedett az eredménnyel. Az énekesnő boldogan mutatta meg megújult frizuráját, és azt sem titkolta, miért örül a legjobban.

Nagyon boldog vagyok, nyoma nincs az ősz hajszálaknak

– mondta mosolyogva.

Tóth Andi számára bevált a változás, a sötétebb árnyalat pedig nemcsak az ősz tincseket tüntette el, hanem még különlegesebbé is tette a megjelenését.