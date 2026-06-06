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énekesnő

Levetkőztették Tóth Andit, pikáns kulisszatitkok derültek ki az új klipről

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Az énekesnő új klipje pikáns kulisszatitkok miatt lett beszédtéma. Tóth Andi vad, szegecsekkel és biztosítótűkkel díszített szettekben jelent meg, Tóth Enikő tervező pedig azt is elárulta, hogyan „vetkőztette le” a forgatás kedvéért.
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énekesnőhírességklipTóth Andisztár

Tóth Andi új videoklipje nemcsak a visszatérése miatt lett beszédtéma, hanem a vad, extravagáns ruhák miatt is. Az énekesnő a „Júniusban” című dalhoz forgatott klipben látványos, pántokkal, szegecsekkel, szakadt anyagokkal és biztosítótűkkel telepakolt szettekben jelent meg, amelyek mögött Tóth Enikő divattervező és modell munkája állt.

Tóth Andi, TóthAndi, 20240321 Budapest Glamour Women of the Year gála fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár képen: Tóth Andi
Tóth Andit lvetkőztették új klipjéhez Fotó: MW Bulvár

Levetkőztették Tóth Andit

Tóth Enikő egy Instagram-videóban mesélt a kulisszatitkokról, és rögtön egy pikáns mondattal indított: elmondása szerint levetkőztette Tóth Andit, ami szerinte a jutalma volt azért, hogy két nap alatt teljesítette a felkérést. Az énekesnő két egyedi összeállítást kért tőle a forgatásra, a határidő pedig annyira szoros volt, hogy a tervezőnek a családját is be kellett vonnia a munkába.

Az egyik outfit alapja egy radikálisan átalakított kék farmer volt, amelyet fekete anyaggal, rengeteg pánttal és szegeccsel tettek még vadabbá. A látványos darabhoz egy ipari lánc is került, amely Tóth Enikő nagypapájának hagyatékából származott.

A tervező szerint a forgatáson még azon is elviccelődtek, hogy a szegecsek pontosan Tóth Andi bimbójához fognak illeszkedni. A második szettben szakadt harisnya, szétszabdalt oversized póló, piercingek és biztosítótűkből kirakott hatalmas kereszt is szerepelt. A kommentelők szerint ez a nyers, vad stílus kifejezetten jól áll az énekesnőnek – derül ki a Bors cikkéből, ahol további információkat talál.

Tóth Andi, TóthAndi, 20250605 Budapest Notino Parti fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Tóth Andi
Fotó: MW Bulvár

Tóth Andi nagy visszatérése: nem akárki tűnt fel az oldalán

Hosszú szünet után új dallal tért vissza a hazai zenei élet egyik legismertebb énekesnője. Tóth Andi frissen megjelent klipje már a debütálását követően a legfelkapottabb zenék közé került és egy ismert zenész is feltűnik benne.

Tóth Andi szexi tangára vetkőzött

Hosszú kihagyás után újra reflektorfénybe került az énekesnő. Tóth Andi legújabb klipje nemcsak a zene, hanem a látvány miatt is hatalmas visszhangot váltott ki.

 

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