Levetkőztették Tóth Andit, pikáns kulisszatitkok derültek ki az új klipről

Tóth Andi új videoklipje nemcsak a visszatérése miatt lett beszédtéma, hanem a vad, extravagáns ruhák miatt is. Az énekesnő a „Júniusban” című dalhoz forgatott klipben látványos, pántokkal, szegecsekkel, szakadt anyagokkal és biztosítótűkkel telepakolt szettekben jelent meg, amelyek mögött Tóth Enikő divattervező és modell munkája állt.

Tóth Andit lvetkőztették új klipjéhez Fotó: MW Bulvár

Levetkőztették Tóth Andit

Tóth Enikő egy Instagram-videóban mesélt a kulisszatitkokról, és rögtön egy pikáns mondattal indított: elmondása szerint levetkőztette Tóth Andit, ami szerinte a jutalma volt azért, hogy két nap alatt teljesítette a felkérést. Az énekesnő két egyedi összeállítást kért tőle a forgatásra, a határidő pedig annyira szoros volt, hogy a tervezőnek a családját is be kellett vonnia a munkába.

Az egyik outfit alapja egy radikálisan átalakított kék farmer volt, amelyet fekete anyaggal, rengeteg pánttal és szegeccsel tettek még vadabbá. A látványos darabhoz egy ipari lánc is került, amely Tóth Enikő nagypapájának hagyatékából származott.

A tervező szerint a forgatáson még azon is elviccelődtek, hogy a szegecsek pontosan Tóth Andi bimbójához fognak illeszkedni. A második szettben szakadt harisnya, szétszabdalt oversized póló, piercingek és biztosítótűkből kirakott hatalmas kereszt is szerepelt. A kommentelők szerint ez a nyers, vad stílus kifejezetten jól áll az énekesnőnek – derül ki a Bors cikkéből, ahol további információkat talál.

Fotó: MW Bulvár

Tóth Andi nagy visszatérése: nem akárki tűnt fel az oldalán

Hosszú szünet után új dallal tért vissza a hazai zenei élet egyik legismertebb énekesnője. Tóth Andi frissen megjelent klipje már a debütálását követően a legfelkapottabb zenék közé került és egy ismert zenész is feltűnik benne.

Tóth Andi szexi tangára vetkőzött

Hosszú kihagyás után újra reflektorfénybe került az énekesnő. Tóth Andi legújabb klipje nemcsak a zene, hanem a látvány miatt is hatalmas visszhangot váltott ki.