Döbbenetes változás: Tóth Gabi új frizurája felrobbantotta az internetet

Tóth Gabi már a Megasztár óta többször is megmutatta, hogy nem fél a merész stílusváltásoktól. Volt vagány rocker, viselt rövidebb és hosszabb fazonokat, az utóbbi időszakban azonban inkább a sötétbarna és fekete árnyalatok, valamint a fonott frizurák jellemezték megjelenését.
Tóth Gabi haja szőke lett
Az énekesnő most szakított a megszokott külsővel, és mézszőke hajjal mutatta meg magát a közösségi oldalán. Az új árnyalathoz frufrut is vágatott, ami még feltűnőbbé tette az átalakulást.
A fotó láttán sokan meglepődhettek, hiszen Tóth Gabi külseje az elmúlt években egészen más irányt képviselt. Bár a kommentszekciót lezárta, a rengeteg kedvelés alapján úgy tűnik, követői közül sokaknak tetszik az új frizura.
További részleteket a stílusváltással kapcsolatosan a BORS oldalán olvashat.
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