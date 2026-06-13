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Tóth Gabi

Döbbenetes változás: Tóth Gabi új frizurája felrobbantotta az internetet

1 órája
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Látványos változáson ment keresztül az énekesnő, akit az elmúlt években leginkább sötét hajjal láthattak a rajongók. Tóth Gabi most teljesen új frizurával jelentkezett, a fotója pedig alaposan felkavarta a közösségi oldalát.
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Tóth Gabifrizurastílusváltás

Tóth Gabi már a Megasztár óta többször is megmutatta, hogy nem fél a merész stílusváltásoktól. Volt vagány rocker, viselt rövidebb és hosszabb fazonokat, az utóbbi időszakban azonban inkább a sötétbarna és fekete árnyalatok, valamint a fonott frizurák jellemezték megjelenését.

20250901 Budapest Megasztár 2025 sajtótájékoztató. fotó: MW Bulvár képen: Tóth Gabi
Tóth Gabi
Fotó: MW Bulvár

Tóth Gabi haja szőke lett

Az énekesnő most szakított a megszokott külsővel, és mézszőke hajjal mutatta meg magát a közösségi oldalán. Az új árnyalathoz frufrut is vágatott, ami még feltűnőbbé tette az átalakulást.

A fotó láttán sokan meglepődhettek, hiszen Tóth Gabi külseje az elmúlt években egészen más irányt képviselt. Bár a kommentszekciót lezárta, a rengeteg kedvelés alapján úgy tűnik, követői közül sokaknak tetszik az új frizura.

További részleteket a stílusváltással kapcsolatosan a BORS oldalán olvashat.

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