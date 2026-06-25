Nagy bejelentést tett a TV2 programigazgatója: visszatér a Sztárban Sztár, és ez még csak a kezdet

Valóságos információcunamit zúdított a nézőkre Fischer Gábor. A TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a Facebook-oldalán jelentkezett be egy videóval, amelyben a rajongók kérdéseire válaszolt, és olyan bejelentéseket tett, amelyekből egyértelműen kiderül: a csatorna elképesztően erős őszi szezonra készül.

Rengeteg izgalmas műsorral készül a TV2 (Fotó: TV2)

Új és régi TV2 műsorok érkeznek a képernyőre

Az utóbbi időben rengeteg kérdés érkezett Fischer Gáborhoz, hogy mikkel készülnek az őszi szezonra, ezért úgy döntöttek, hogy egy videóban válaszol a nézők kérdéseire. Az egyik legfontosabb kérdés természetesen az volt, hogy milyen új vagy visszatérő műsorokra számíthatnak a nézők az év második felében. Fischer Gábor válasza alapján úgy tűnik, hogy a TV2 képernyőjén ősszel szinte egymást érik majd a nagyszabású produkciók.

Rengeteg dologgal készülünk az őszi szezonra. Jön a Házasság első látásra című műsornak a vadonatúj évada, lesz Farm VIP, érkezni fog a Kísértés, lesz Ázsia Expressz, ugye a Megasztárról már beszéltünk, leforgattuk a Hazudj, ha tudsz-ot, lesz Újratervezés, és showműsorok tekintetében sem a Megasztár lesz egyedül. Ezt még nem mondtuk el sehol, de ősszel visszatér a Sztárban Sztár, úgyhogy izgalmasak lesznek a hétköznapok, illetve a hétvégék is a TV2 képernyőjén.

A Sztárban Sztár visszatérése önmagában is óriási hír, de Fischer egy újabb titokzatos projektről is lerántotta a leplet – vagy legalábbis részben.

„Természetesen, hamarosan itt, ezen a felületen fogunk bejelenteni egy olyan formátumot, amelyet tavaly vásároltunk meg. Egy izgalmas, régi ismert arc is csatlakozik a magyar változathoz. Hamarosan kezdődnek a felvételek. Ennek az exkluzív bejelentését is majd itt láthatjátok meg néhány nap múlva.”

Fischer Gábor kulisszatitkokat is elárult (Fotó: Facebook)

Fischer Gábor TV2 programigazgatójaként izgalmas információkat árult el

A nézők arra is kíváncsiak voltak, miért van kevesebb premier a nyári hónapokban. A programigazgató szerint ennek egyszerű oka van.

„A TV2 is követi a nemzetközi trendeket, ilyenkor a nézői és a hirdetői aktivitás egy picit alacsonyabb. Ugye az embereknek is pihenni kell, szabadságra mennek, rengeteg kültéri esemény van, picit csökken a televízió előtt töltött idő. Egyébként most még foci világbajnokság is van, úgyhogy nálunk ezért láthatóak most ismétlések, de gőzerővel dolgozunk, hamarosan rengeteg exkluzív premier tartalommal jövünk nektek itt a TV2 képernyőjén.”