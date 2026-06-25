Nagy bejelentést tett a TV2 programigazgatója: visszatér a Sztárban Sztár, és ez még csak a kezdet

Valóságos információcunamit zúdított a nézőkre Fischer Gábor. A TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a Facebook-oldalán jelentkezett be egy videóval, amelyben a rajongók kérdéseire válaszolt, és olyan bejelentéseket tett, amelyekből egyértelműen kiderül: a csatorna elképesztően erős őszi szezonra készül.
Új és régi TV2 műsorok érkeznek a képernyőre
Az utóbbi időben rengeteg kérdés érkezett Fischer Gáborhoz, hogy mikkel készülnek az őszi szezonra, ezért úgy döntöttek, hogy egy videóban válaszol a nézők kérdéseire. Az egyik legfontosabb kérdés természetesen az volt, hogy milyen új vagy visszatérő műsorokra számíthatnak a nézők az év második felében. Fischer Gábor válasza alapján úgy tűnik, hogy a TV2 képernyőjén ősszel szinte egymást érik majd a nagyszabású produkciók.
Rengeteg dologgal készülünk az őszi szezonra. Jön a Házasság első látásra című műsornak a vadonatúj évada, lesz Farm VIP, érkezni fog a Kísértés, lesz Ázsia Expressz, ugye a Megasztárról már beszéltünk, leforgattuk a Hazudj, ha tudsz-ot, lesz Újratervezés, és showműsorok tekintetében sem a Megasztár lesz egyedül. Ezt még nem mondtuk el sehol, de ősszel visszatér a Sztárban Sztár, úgyhogy izgalmasak lesznek a hétköznapok, illetve a hétvégék is a TV2 képernyőjén.
A Sztárban Sztár visszatérése önmagában is óriási hír, de Fischer egy újabb titokzatos projektről is lerántotta a leplet – vagy legalábbis részben.
„Természetesen, hamarosan itt, ezen a felületen fogunk bejelenteni egy olyan formátumot, amelyet tavaly vásároltunk meg. Egy izgalmas, régi ismert arc is csatlakozik a magyar változathoz. Hamarosan kezdődnek a felvételek. Ennek az exkluzív bejelentését is majd itt láthatjátok meg néhány nap múlva.”
Fischer Gábor TV2 programigazgatójaként izgalmas információkat árult el
A nézők arra is kíváncsiak voltak, miért van kevesebb premier a nyári hónapokban. A programigazgató szerint ennek egyszerű oka van.
„A TV2 is követi a nemzetközi trendeket, ilyenkor a nézői és a hirdetői aktivitás egy picit alacsonyabb. Ugye az embereknek is pihenni kell, szabadságra mennek, rengeteg kültéri esemény van, picit csökken a televízió előtt töltött idő. Egyébként most még foci világbajnokság is van, úgyhogy nálunk ezért láthatóak most ismétlések, de gőzerővel dolgozunk, hamarosan rengeteg exkluzív premier tartalommal jövünk nektek itt a TV2 képernyőjén.”
Bár a képernyőn most valamivel nyugodtabbnak tűnik az élet, a kulisszák mögött egyáltalán nincs uborkaszezon.
Nincs nyári szünet, gőzerővel dolgozunk az őszön. Ezekben a napokban ér véget a Séfek Séfe vadonatúj évadának a forgatása, de zajlik a Lakásvadászok és a Megasztárnak is a forgatása.
A videóban szóba kerültek a különböző sajtóhírek és találgatások is, amelyek rendszeresen megjelennek a készülő műsorokkal kapcsolatban. Fischer Gábor egyértelművé tette, hogy szerinte melyik forrásnak érdemes hinni.
„Alapvetően az a véleményem, hogy örülök, ha a műsorokkal foglalkoznak, és különböző internetes portálokon ezekről írnak, de van egy hivatalos felületünk, ezt kövessétek kérlek, hiszen általában itt számolunk be elsőként az újdonságokról, úgyhogy ez a hiteles, valódi felület. A többit inkább a pletyka kategóriába sorolom.”
Fischer szerint a TV2 Nagy Ő című műsora volt az egyik legsikeresebb produkció tavasszal
Arra a kérdésre is válaszolt, hogy szerinte melyik produkció kavarta fel leginkább a nézőket tavasszal.
„Azt gondolom, hogy ez egy könnyű kérdés. Rengeteg sikerműsorunk volt, de ha egyet kellene kiemelnem, amelyről az utcán, illetve a különböző közösségi felületeken az emberek a legtöbbet beszéltek, azt gondolom, hogy az Stohl Andrással volt a Nagy Ő. Igazából szerintem nem tudtam én magam sem találkozni olyan emberrel év elején, amikor ez a műsor képernyőn volt, aki nem Stohl Andrásról és a Nagy Ő-ről kérdezett.”
A videóban további fontos információk is elhangzottak. Fischer Gábor elárulta, hogy a Kegyetlen szerelem nem folytatódik, ugyanakkor jó hírt kaptak a török sorozatok rajongói: júliustól érkezik az Arafta című vadonatúj sorozat. Emellett novembertől a TV2 Comedy műsorán újra látható lesz az egyik legnépszerűbb klasszikus sitcom, az Egy rém rendes család.
A videó végén pedig egy rövid ízelítőt is megmutattak az őszi kínálatból, amely alapján egyértelműnek tűnik, hogy a TV2 komoly erőkkel készül a következő szezonra. Valóságshow-k, showműsorok és nagy visszatérők sora érkezik, így a csatorna nézői minden bizonnyal nem fognak unatkozni az év hátralévő részében.