Felrobbant az internet! Elképesztően szexi képek készültek a TV2 sztárjáról

A kereskedelmi csatorna tehetségkutató műsorában egészen az elődöntőig menetelt Jávori Lili. A gyönyörű modellt nem zavarta, hogy nem ő nyert, hiszen táncosként rengeteg munkája van, többek közt szerepelt a TV2-n is bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben. A Next Top Model Hungary bombázója emellett rendszeresen kap modell munkákat is, most például egy nagyon szexi fotósorozat készült róla.

A TV2 tehetségkutató műsorában az elődöntőig menetelt Jávori Lili (Fotó: TV2)

Tarolnak a neten a TV2 sztár forró fotói

Jávori Lili sokak szerint a Mészáros Lili győzelmével véget érő Next Top Model Hungary nagy vesztese volt. Azonban a TV2 tehetségkutatójának zsűrije szerint nem modell alkat. A táncosnő végül emiatt is esett ki, az ítészek kimondták: sosem fog tudni sportos alkatából, izmaiból fogyni. Miután kiesett, népharag zúdult az ítészekre, de ez persze a versenyzőn már nem segített. Mindezek ellenére sok jót is hozott az életébe a műsor, azóta sorra kapja a modell megkereséseket. Ráadásul rácáfolva a zsűrire, még fogyott is, nem is keveset, 10 kilóval mutat kevesebbet alatta a mérleg. De közben táncosként is rengeteg munkája van, Marics Peti oldalán például szerepelt a hatalmas sikert hozó Hogyan tudnék élni nélküled? filmben.

Amikor kiestem a műsorból, nem estem kétségbe, szerencsére a forgatás óta kaptam több modellmunkát, táncos szerepem volt a Valami Amerika sorozatban és hát forgattam két napot a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben. Táncosként szerepelek majd a moziban, két napig vettük fel azt a jelenetet, amikor egy koncerten a nézőtéren táncolunk, az első nap nagyon kemény volt, de nagyon élveztem

– mesélte akkor a Borsnak az Ember Márk és Törőcsik Franciska főszereplésével bemutatott mozi forgatásáról a táncosnő, aki büszkén mutatta meg Instagram-oldalán, milyen szexi képek készültek róla nemrég.