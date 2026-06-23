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Felrobbant az internet! Elképesztően szexi képek készültek a TV2 sztárjáról

4 órája
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Fantasztikus fotósorozat készült a Next Top Model Hungary műsorban megismert dögös táncosnőről. A TV2 sztárja büszkén vállalja a képeket, amelyek kiemelik nőies idomait.
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TV2szexisztárfotósorozat

A kereskedelmi csatorna tehetségkutató műsorában egészen az elődöntőig menetelt Jávori Lili. A gyönyörű modellt nem zavarta, hogy nem ő nyert, hiszen táncosként rengeteg munkája van, többek közt szerepelt a TV2-n is bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben. A Next Top Model Hungary bombázója emellett rendszeresen kap modell munkákat is, most például egy nagyon szexi fotósorozat készült róla.

A TV2 sztárja imádja az extrém ruhákat, jól is néz ki bennük.
A TV2 tehetségkutató műsorában az elődöntőig menetelt Jávori Lili (Fotó: TV2)

Tarolnak a neten a TV2 sztár forró fotói

Jávori Lili sokak szerint a Mészáros Lili győzelmével véget érő Next Top Model Hungary nagy vesztese volt. Azonban a TV2 tehetségkutatójának zsűrije szerint nem modell alkat. A táncosnő végül emiatt is esett ki, az ítészek kimondták: sosem fog tudni sportos alkatából, izmaiból fogyni. Miután kiesett, népharag zúdult az ítészekre, de ez persze a versenyzőn már nem segített. Mindezek ellenére sok jót is hozott az életébe a műsor, azóta sorra kapja a modell megkereséseket. Ráadásul rácáfolva a zsűrire, még fogyott is, nem is keveset, 10 kilóval mutat kevesebbet alatta a mérleg. De közben táncosként is rengeteg munkája van, Marics Peti oldalán például szerepelt a hatalmas sikert hozó Hogyan tudnék élni nélküled? filmben.

Amikor kiestem a műsorból, nem estem kétségbe, szerencsére a forgatás óta kaptam több modellmunkát, táncos szerepem volt a Valami Amerika sorozatban és hát forgattam két napot a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben. Táncosként szerepelek majd a moziban, két napig vettük fel azt a jelenetet, amikor egy koncerten a nézőtéren táncolunk, az első nap nagyon kemény volt, de nagyon élveztem

– mesélte akkor a Borsnak az Ember Márk és Törőcsik Franciska főszereplésével bemutatott mozi forgatásáról a táncosnő, aki büszkén mutatta meg Instagram-oldalán, milyen szexi képek készültek róla nemrég.

@javorilili Most is könnyekkel küzködve rakom ki ezt a videót, de ezzel lezárom a NTMH sorozatom. Köszönöm nektek, hogy egész végig támogattatok, mellettem voltatok és szerettetek, remélem ez nem változik és közösen képviselhetünk valami nagyon jót és értékeset a jövőben továbbra is. 🥺❤️ Köszönöm @Mészáros Lili -nek, hogy tisztességben és szeretetben tudtunk egymás mellett versenyezni, de közben támogatni is egymást teljes szívvel, remélem ez a barátság örökre megmarad már és tudod Team Mészi vagyok!❤️🙏🏼 Köszönöm @Kissmark -nak, hogy hétről hétre a legjobbat akarta nekünk, illetve hogy végig segített az utunkon. Más részt hálás vagyok, hogy a való életben lehetőséget és bizalmat ad nekem. 🥺❤️ Oh és, Show must go on! Love u all❤️ #nexttopmodelhungary #ntmh #tv2 #model #javorililikiesese #jávorililikiesése #javorilili #jávorilili #fy #fyp #foryou #foryoupage ♬ eredeti hang - Lili Jávori

 

 

 

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