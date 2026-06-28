Elhunyt Vajda Márta, Brunner Márta édesanyja

Vajda Márta 1943. július 7-én született Budapesten. Nem kellett sokat várni, hogy kiderüljön mekkora tehetség is született meg akkor, mivel csupán 15 évesen már az egész ország megismerte arcát és mosolyát. A Tenkes kapitányát 1964-ben mutatták be a magyar televízióban, ahol az örökös szerelmet, Székely Veronikát alakította, és örökre belopta magát az emberek szívébe és beírta magát a televíziózás történelmébe.

Brunner Márta édesanyja, Vajda Márta szombaton hunyt el, ám a körülményekre még nem derült fény (Fotó: TV2)

Vajda Márta már fiatalon betört a magyar színész szakmába

A Tenkes Kapitánya szerelmének szerepét Márta már 15 évesen megkapta, és utána nem lassított, egyből csatlakozott a Pécsi Nemzeti Színházhoz. 12 évet töltött itt, 1965 és 1977 között. Ezután három színházi évadot húzott le a Szegedi Nemzeti Színházban, 1980-tól pedig a Békés megyei Jókai Színház tagja volt, egészen 1984-ig. Később még egy-egy évet a Ruttkai Éva Színházban is szerepelt.

A fentebb említett színházakban olyan szerepeket kapott, mint a Bánk Bán előadásában Melinda szerepe, míg a Don Juan-ban a feleséget alakította. Már csak ez a két szerep is jól mutatja, hogy egy rendkívül ünnepelt és megbecsült tagja volt mindegyik társulatnak, amiben élete során játszott.

A színészi véna öröklődött, mivel Vajda Márta lánya, Brunner Márta is ezt a szakmát választotta, édesanyja után. A vér pedig nem hazudik, Brunner Mártából is egy rendkívül tehetséges színésznő lett, aki 1996-tól egészen a mai napig szórakoztatja a közönséget.

Vajda Márta a Kis herceg előadásán együtt lépett színpadra lányával (Fotó: Kollányi Péter / MTI)

Brunner Márta osztotta meg a meghökkentő hírt

ELHUNYT VAJDA MÁRTA színművész. A magam, valamint Ruttkai Éva Színház egykori közössége nevében, személy szerint is fájó szívvel veszünk búcsút kiváló kollégánktól, Vajda Mártától. Különleges ajándéka volt színházunknak, hogy a Kis herceg előadásában először állhatott együtt színpadra lánya, Brunner Márta oldalán. Felemelő pillanat volt látni, ahogy az édesanya és lánya nemcsak az életben, hanem a színpadon is egymásra talált. Vajda Márta művészi alázatával, emberségével és tehetségével gazdagította társulatunkat. Emlékezetes alakítása volt Salgóné szerepe a Tüzet viszek című előadásban is, amelyben hosszú idő kihagyás a után tért vissza a színpadra. Emlékét és mindazt, amit művészetével nekünk adott, azt örökre megőrizzük.

— írta ki közösségi oldalára a Ruttkai Éva Színház korábbi tagja.