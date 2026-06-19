Vajtó Lajos kitálal: „Én egy nagyon ritka állatfaj vagyok, színészfeleség vagyok”

Míg a nyári hónapok a legtöbb ember számára az önfeledt pihenésről, a láblógatásról és a gondtalan kikapcsolódásról szólnak, Vajtó Lajos életében jelenleg egészen más a helyzet. A sikeres üzletember őszintén vallott arról, hogy számára a család mindenek felett áll, ám a mindennapokban elképesztően sok munkájába és energiájába kerül ennek a harmóniának a fenntartása. Lajos ráadásul egy édes családi titkot is elárult, ugyanis fény derült arra is, hogy Elza hogyan reagált a hírre, és miként fogadta testvére, Barabás Csenge kisbabájának érkezését.

Fésűs Nelly férje, Vajtó Lajos: Már több mint egy évtizede alkotnak egy párt (Fotó: Szabolcs László)

„Színészfeleség vagyok” – Vajtó Lajos őszinte vallomása

Vajtó Lajos exkluzív interjúban árulta el lapunknak, hogyan épül fel otthon náluk a hierarchia: Ugyanis míg másoknak a nyári időszak az önfeledt pihenésről szól, Lajos számára a feszített tempó és a család teljeskörű kiszolgálása jelenti a kőkemény valóságot.

"Színészfeleség" vagyok. Tudniillik, az én nyaram az arról szól, hogy két hölgy van a szívem csücskében, az egyik a kislányom, Elza, a másik pedig Fésűs Nelly. Az életem körülöttük forog, hogy az ő életüket segítem, őket kiszolgálom

– jelentette ki Lajos, utalva a náluk megszokott szerepcserére, majd így folytatta:

Ha én nem segítek be, akkor a Nelly nem tud fellépni annyit, amennyit szeretne. Illetve nálunk a nyár azt is jelenti, hogy a kislányom még elfoglaltabb, mert kajakozik, tehát napi kétszer viszem edzésre, illetve lovagol is a Kincsem Parkban, a Nemzeti Lovas Színházban. Így hol lovaglásra, hol kajakra viszem, hol itthon végzem a házimunkát. Ez ugye azért van, mert Nellynek nincs ideje, mivel több színházban szabadúszóként rengeteg fellépése van, hál' Istennek

– árult el Vajtó Lajos, aki tisztában van vele, hogy ha ő nem állna biztos bástyaként a háttérben, felesége nem tudna fellépni, és humorosan így utalt saját személyére:

Fésűs Nelly népszerű színésznő, akinek rengeteg fellépése van (Fotó: Szabolcs László)

Úgyhogy én egy nagyon ritka állatfaj vagyok, "színészfeleség" vagyok, a női dolgokat végzem.

Ha ez nem lenne elég, Barabás Csenge gyermekének megszületésével is egy új szerepben kell helytállnia. „És most erre az egészre jött rá a nevelt lányom, Csenge és a “kvázi nagypapaság”. Természetesen ebből Nelly az, aki nagyon kiveszi a részét. De így nekem "színészfeleséggént" már nemcsak Nelly ügyeit kell navigálnom, meg Elzáét, hanem most már a Nellyt, mint nagymamát is. Ő egy feleség, egy színésznő, egy anya, és egy nagymama. Viszont mindezekből rám hárul a teher. Elza egyébként iszonyatosan örül a kisbaba érkezésének, de annak is, hogy az ő Apukája mindig kéznél van” – nyilatkozta Vajtó Lajos.