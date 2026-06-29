Valkó Eszter Hollandia után Svájcba költözött a családjával: „Egy faluban lakunk, előttünk az alpok”

Közös döntés volt a férjével, amikor kiköltöztek Hollandiába. Nem titok, hogy Valkó Eszter az anyaságra vágyott, de gyerekvállalás szempontjából nem volt jó időszaka akkor.

Valkó Eszter férje és kisfia Svájcban talált otthonra

(Fotó: hot! magazin/archív)

Valkó Eszter kisfia már iskolás

„Stressz is volt rajtam, nem tudtam, mit hoz a jövő, nem voltak óriási felkérések. Amikor a férjem kapott egy jó munkát kinn, javasoltam, hogy vállalja el.”

Akkor éreztem, ott az esély, hogy kilépjek a korábbi közegből, és akkor összejön az, amire sok nő vágyik: a teljes család, gyerek.

„Magamra, a lelki békémre kellett koncentrálnom. Az élet pedig mindig ad egy kulcsot, amivel ki lehet nyitni egy ajtót” – kezdte a hot!-nak Eszter. „Simon lombikbaba volt, több próbálkozásunk volt előtte, de nem jött össze. Amikor kicsit megnyugodtam, akkor futottunk neki az utolsó programnak.”

A pozitív terhességi teszttel már kinn szembesült, szülni viszont hazatért – a saját orvosában bízott. Negyvennégy éves volt, amikor összejött az álom, a közös gyerek.

„A férjem nagyon régóta a gyógyszeriparban dolgozik. Hat évet töltöttünk Hollandiában, több városban laktunk, utoljára Utrechtben.”

Amikor terhes voltam, akkor a férjem munkahelyén dolgoztam „tudományos munkatársként”, de valójában adminisztrációval foglalkoztam.

„Félállás volt, barátokat szereztem, a nyelvet tanultam, nagyon jól éreztem magam” – emlékezett vissza.

Eszterék kisfia, Simon már hétéves

(Fotó: hot! magazin/archív)

Valkó Eszter családja Zürichtől 30 kilométerre él

Augusztusban lesz két éve, hogy Svájcba költöztek. Valkó Eszter kisfia, Simon már hétéves, tehát elég nagy, Eszter pedig már nagyon szeretne munkát vállalni, de rádiós és televíziós műsorvezető, színész volt, így nem könnyű.

„Egy faluban lakunk, előttünk az Alpok, rálátunk a hegyekre, előttünk egy gyönyörű tó, Zürichtől 30 kilométerre lakunk. Mindenki mindenkit ismer, a fiunk egyedül jár iskolába és haza. Megtanult hollandul, angolul, érti a svájci német nyelvet. Most lesz másodikos, úgyhogy állást keresek, de a mi szakmánk specifikus, csak az anyanyelveden tudod igazán jól csinálni, így itt nem nagyon tudok labdába rúgni. Fontos ugyanakkor, hogy olyasmit csináljak, ami a pénz mellett boldogságot is ad” – jegyezte meg.