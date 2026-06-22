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apa

Vége a családi viszálynak? Édesapjának üzen az új dalában Vastag Csaba

7 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Az énekes és az édesapja kapcsolata az utóbbi években meglehetősen hullámzó volt, de úgy tűnik, sikerült rendezniük a viszonyukat. Vastag Csaba most egy megható vallomással üzen az édesapjának.
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apavastag csabavallomás

Stílszerűen az apák napján mutatott egy részletet legújabb szerzeményéből Vastag Csaba. Az énekes hosszú idő után jelentkezik új dallal, amely az Apa címet kapta, és amelyet édesapjának ajánlott. A megható sorokból pedig úgy tűnik, ez valóban élete egyik legszemélyesebb alkotása lesz.

Vastag Csaba a testvérével, Vastag Tomival
Vastag Csaba testvérével, Vastag Tomival mindig kiemelték, hogy számukra mennyire fontos a család (Fotó: Szabolcs László)

Vastag Csaba új dallal jelentkezik

Vastag Csaba a közösségi oldalán osztott meg egy rövid részletet a július elsején megjelenő dalból, amelyhez őszinte vallomást is mellékelt.

Apa… Ez a dal a Tiéd… Nagyon régen nem jöttem ki semmivel. Sok oka van ennek, de lehet, hogy leginkább azért történt így, mert bár egész nap a bátorságról zenélek és beszélek Nektek, én magam túl gyáva voltam ahhoz, hogy elmondjam, mi zajlik bennem valójában. Ez az eddigi legőszintébb dalom… Nagyon Boldog apák napját kívánok Édesapám

 – írta Vastag Csaba Instagram-oldalán.

Vastag Csaba és Domján Evelin a Nagy Duett sajtótájékoztatóján
Vastag Csaba és Domján Evelin három éve házasodtak össze (Fotó: Máté Krisztián)

Vastag Csaba édesapja nem ment el Csaba esküvőjére

A rövid ízelítő már most sokakat megérintett. A dal szövege fájdalomról, bűntudatról és az idő múlásáról mesél.

Lehet, hogy én hibáztam, én rontottam el. Láttalak sírni, a könnyek nem száradnak fel. Ha tükörbe nézek, felismerlek még. De fogy az idő és kialszik a fény.

A sorok különösen annak fényében hatnak erősen, hogy az énekes és édesapja kapcsolata az elmúlt években korántsem volt felhőtlen. Korábban rendkívül közel álltak egymáshoz, ám Csaba párválasztása komoly feszültséget okozott köztük. A nézeteltérések odáig fajultak, hogy az énekes édesapja Vastag Csaba esküvőjén sem vett részt, ami akkor mély sebet ejtett a családi kapcsolaton. Az idő azonban úgy tűnik, gyógyírt jelentett. Apa és fia azóta rendezték a viszonyukat, és most úgy fest, Csaba egy dallal szeretné elmondani mindazt, amit szavakkal talán nehezebb lenne.

Az Apa július elsején jelenik meg, és ha a most megosztott részletből indulunk ki, nemcsak egy új slágerre, hanem egy igazán őszinte, szívből jövő vallomásra számíthatnak a rajongók.

@borsonline Vastag Csaba pici babát kíván karácsonyra #vastagcsaba #karácsony #karacsony #xmas #teszt #parkapcsolat #hazassag #kviz #bors #hot #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou ♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

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