Vége a családi viszálynak? Édesapjának üzen az új dalában Vastag Csaba

Stílszerűen az apák napján mutatott egy részletet legújabb szerzeményéből Vastag Csaba. Az énekes hosszú idő után jelentkezik új dallal, amely az Apa címet kapta, és amelyet édesapjának ajánlott. A megható sorokból pedig úgy tűnik, ez valóban élete egyik legszemélyesebb alkotása lesz.

Vastag Csaba testvérével, Vastag Tomival mindig kiemelték, hogy számukra mennyire fontos a család (Fotó: Szabolcs László)

Vastag Csaba új dallal jelentkezik

Vastag Csaba a közösségi oldalán osztott meg egy rövid részletet a július elsején megjelenő dalból, amelyhez őszinte vallomást is mellékelt.

Apa… Ez a dal a Tiéd… Nagyon régen nem jöttem ki semmivel. Sok oka van ennek, de lehet, hogy leginkább azért történt így, mert bár egész nap a bátorságról zenélek és beszélek Nektek, én magam túl gyáva voltam ahhoz, hogy elmondjam, mi zajlik bennem valójában. Ez az eddigi legőszintébb dalom… Nagyon Boldog apák napját kívánok Édesapám

– írta Vastag Csaba Instagram-oldalán.

Vastag Csaba és Domján Evelin három éve házasodtak össze (Fotó: Máté Krisztián)

Vastag Csaba édesapja nem ment el Csaba esküvőjére

A rövid ízelítő már most sokakat megérintett. A dal szövege fájdalomról, bűntudatról és az idő múlásáról mesél.

Lehet, hogy én hibáztam, én rontottam el. Láttalak sírni, a könnyek nem száradnak fel. Ha tükörbe nézek, felismerlek még. De fogy az idő és kialszik a fény.

A sorok különösen annak fényében hatnak erősen, hogy az énekes és édesapja kapcsolata az elmúlt években korántsem volt felhőtlen. Korábban rendkívül közel álltak egymáshoz, ám Csaba párválasztása komoly feszültséget okozott köztük. A nézeteltérések odáig fajultak, hogy az énekes édesapja Vastag Csaba esküvőjén sem vett részt, ami akkor mély sebet ejtett a családi kapcsolaton. Az idő azonban úgy tűnik, gyógyírt jelentett. Apa és fia azóta rendezték a viszonyukat, és most úgy fest, Csaba egy dallal szeretné elmondani mindazt, amit szavakkal talán nehezebb lenne.

Az Apa július elsején jelenik meg, és ha a most megosztott részletből indulunk ki, nemcsak egy új slágerre, hanem egy igazán őszinte, szívből jövő vallomásra számíthatnak a rajongók.