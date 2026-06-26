Vasvári Vivien Saint-Tropez luxusában pihen, ahol Anne Hathaway és Charles Leclerc is feltűnt

Síeléssel indította az évet, most pedig már a francia Riviéra legfényűzőbb üdülőhelyén élvezi a nyarat Vasvári Vivien. A sztáranyuka ezúttal Saint-Tropez-t választotta, ahol nemcsak Hollywood és a Forma–1 elitje fordul meg jelenleg, de egy ikonikus luxusétteremben is vacsorázott. Lapunk utánanézett az áraknak, amiknél a határ a csillagos ég.

Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond sikeres üzletember (Fotó: BORS/Szabolcs László)

Ennyibe kerülhetett Vasvári Vivien luxusvacsorája

Vasvári Vivien számára az utazás szinte életforma. A népszerű influenszer és üzletasszony az év minden időszakában igyekszik új helyeket felfedezni, 2026-os évét pedig igazán látványosan kezdte. Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, az első idei vakációja még a havas hegyek közé vezetett, ahol síeléssel és családi kikapcsolódással töltődött fel. A hófödte lejtőket most pedig felváltotta a mediterrán napsütés. Vasvári Vivien ugyanis ezúttal a francia Riviéra egyik legismertebb gyöngyszemét, Saint-Tropez-t választotta nyári úti céljául férjével Bodnár Zsigmonddal.

Ezen a csodás helyen nyaral Vasvári Vivien párjával (Fotó: Instagram)

A világhírű üdülőhely évtizedek óta a nemzetközi elit egyik kedvenc találkozóhelye. Nem véletlen, hogy ezekben a napokban itt pihen az Oscar-díjas Anne Hathaway is, aki várandósan élvezi a tengerparti napsütést, miközben a Forma–1 monacói sztárja, Charles Leclerc szintén Saint-Tropez közelében kapcsolódik ki egy jachton. A jelek szerint Vasvári Vivien is ugyanazt az exkluzív életérzést kereste, amely évről-évre a világ legismertebb hírességeit vonzza ide. Ráadásul olyan helyen vacsoráztak, amit csak a felsőosztály engedhet meg magának. A sztáranyuka ugyanis Saint-Tropez kikötőjének egyik legismertebb éttermében, a L'Opéra-ban töltötte az estét.

Vivi Instagram történeteiben mutatta meg fantasztikus estéjét (Fotó: Instagram)

Az elegáns étterem nem csupán a mediterrán konyhájáról híres, hanem a vacsorák alatt zajló látványos élő show-műsorokról is. A luxusnak azonban megvan az ára. Az étterem weboldala szerint egy italokkal kiegészített vacsora akár 200 euróba is kerülhet fejenként, így egy kétfős este könnyedén elérheti a 400 eurót, vagyis átszámítva nagyjából 160–180 ezer forintot, de különleges fogásokkal és prémium italokkal ez az összeg ennél is magasabb lehet. Persze aki Saint-Tropez-ba utazik, pontosan tudja, hogy itt nem csupán az ételekért fizet. A kikötő panorámája, a luxusjachtok látványa, a világsztárok közelsége és az exkluzív hangulat legalább akkora vonzerőt jelent, mint maga a gasztronómiai élmény.