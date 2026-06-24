Elmarad Viczián Vikiék nyári esküvője!

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián kapcsolata sok változáson ment keresztül az elmúlt időben, mivel tavaly év végén a szakítás mellett döntött a fiatal sztárpár. Egy ideig külön voltak, ám három hónapnál nem tartott tovább a mosolyszünet és bejelentették, hogy kibékültek. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy az idén nyárra tervezett esküvőt nem kell lemondaniuk és pár hónappal szakításuk után összeesküdhetnek.
Viczián Viktória vallomást tett az esküvőről
Az elmúlt időben több olyan pletyka is felröppent, hogy a két fiatal nagy napja biztos nem lesz megtartva a nyáron. Ám most Viki mindent letisztázott lapunknak.
Annyira elvagyunk most a saját kis életünkkel, hogy nem prioritás az esküvő. Nem úgy alakul a helyzet, ahogy mi szeretnénk, szóval nem kell mindent erőltetni. Majd lesz, ahogy lesz
– mondta a csinos influenszer.
Az idei évben több szerencsétlenség is történt, ami miatt úgy volt vele a korábbi Exatlon versenyző és menyasszonya, hogy várhat még a lagzi. „A házzal is több problémánk van, mivel jelenleg a sütő adta meg magát és kocsink sincsen most, szóval anyagilag is nehéz lenne megvalósítani az esküvőt” – jelentette ki Viczián Viki.
Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián kapcsolata erősebb, mint valaha
Szerencsére hiába a sok probléma körülöttünk, de a szerelmünket ez csak jobban megerősíti. Jól működünk együtt ebben a nehéz időszakban és nem kérdés, hogy valamikor meg fogjuk tartani az esküvőt. Csak nem a mostani nyáron
– jegyezte meg az influenszer.
Semmi nincs kizárva és a korábbi 90-100 fős esküvőből akár az is megtörténhet, hogy inkább kettesben házasodnak össze. „Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Ki tudja, lehet, hogy elszökünk külföldre és ott megházasodunk. Ami vicces, az pedig az, hogy a karikagyűrűket már kinéztük, szóval már azzal is megvagyunk. Csak egy időpont kellene” – emelte ki lapunknak Viczián Viki.