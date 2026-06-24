Elmarad Viczián Vikiék nyári esküvője!

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián kapcsolata sok változáson ment keresztül az elmúlt időben, mivel tavaly év végén a szakítás mellett döntött a fiatal sztárpár. Egy ideig külön voltak, ám három hónapnál nem tartott tovább a mosolyszünet és bejelentették, hogy kibékültek. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy az idén nyárra tervezett esküvőt nem kell lemondaniuk és pár hónappal szakításuk után összeesküdhetnek.

Viczián Viktória párja, Krisztián korábban a Borsnak mesélte el, hogy kisebb problémákba ütköztek a szervezésben (Fotó: Viczián Viktória/Instagram)

Viczián Viktória vallomást tett az esküvőről

Az elmúlt időben több olyan pletyka is felröppent, hogy a két fiatal nagy napja biztos nem lesz megtartva a nyáron. Ám most Viki mindent letisztázott lapunknak.

Annyira elvagyunk most a saját kis életünkkel, hogy nem prioritás az esküvő. Nem úgy alakul a helyzet, ahogy mi szeretnénk, szóval nem kell mindent erőltetni. Majd lesz, ahogy lesz

– mondta a csinos influenszer.

Az idei évben több szerencsétlenség is történt, ami miatt úgy volt vele a korábbi Exatlon versenyző és menyasszonya, hogy várhat még a lagzi. „A házzal is több problémánk van, mivel jelenleg a sütő adta meg magát és kocsink sincsen most, szóval anyagilag is nehéz lenne megvalósítani az esküvőt” – jelentette ki Viczián Viki.

Viczián Viktória szakítása vőlegényével sokkolta a rajongókat (Fotó: MW bulvar)

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián kapcsolata erősebb, mint valaha

Szerencsére hiába a sok probléma körülöttünk, de a szerelmünket ez csak jobban megerősíti. Jól működünk együtt ebben a nehéz időszakban és nem kérdés, hogy valamikor meg fogjuk tartani az esküvőt. Csak nem a mostani nyáron

– jegyezte meg az influenszer.

Semmi nincs kizárva és a korábbi 90-100 fős esküvőből akár az is megtörténhet, hogy inkább kettesben házasodnak össze. „Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Ki tudja, lehet, hogy elszökünk külföldre és ott megházasodunk. Ami vicces, az pedig az, hogy a karikagyűrűket már kinéztük, szóval már azzal is megvagyunk. Csak egy időpont kellene” – emelte ki lapunknak Viczián Viki.