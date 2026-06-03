Erre senki sem számított! Összeomlott a Viszkis házassága – mutatjuk az árulkodó jeleket

Több mint tizennégy év után szakított egymással Ambrus Attila és felesége, Réka. A Viszkis párja már külön folytatják az életüket, és a hírek szerint a közös családi házukat is értékesíteni szeretnék – írja a Bors.

Ambrus Attila, a Viszkis

Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

A Blikk információi szerint Réka már korábban elköltözött a családi otthonból, és visszatért szülővárosába, Bajára. A pár ismerőseit váratlanul érte a szakítás híre, mivel kívülről sokáig harmonikus és összetartó kapcsolatnak tűnt a házasságuk.

A család korábbi otthona, amely Esztergom közelében, Búbánatvölgyben található, már egy ingatlanhirdetési oldalon is megjelent.

Ambrus Attila és Réka története több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdődött. Bár húsz év korkülönbség volt közöttük, kapcsolatuk egyre komolyabbá vált.

Kapcsolatukat 2015-ben házassággal pecsételték meg, méghozzá egy különleges, ősmagyar hagyományokat idéző szertartás keretében. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat!

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