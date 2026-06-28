Zoltán Erika elárulta a titkát: Így vészeli át a koncerteket a kánikulában

A legtöbben csak azt látják, hogy Zoltán Erika mosolyogva énekli végig a legnagyobb slágereit a nyári fellépéseken és koncerteken. Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy egy-egy koncert valóságos állóképességi próba az énekesnő számára, különösen akkor, amikor tűző napsütésben kell színpadra állnia.

Zoltán Erika lánya edzésein szokott hozzá a hőségben való mozgáshoz (Fotó: Zoltán Erika)

Zoltán Erika koncerteken a legnagyobb kánikulában is ugyanúgy pörög

Zoltán Erika szerint egy nyári koncert felér egy kemény edzéssel.

Azt gondolom, hogy a koncertjeim egy plusz edzésformát is jelentenek számomra. Egy nyári koncert gyakorlatilag olyan, mint egy kőkemény kardióedzés. Az esti fellépések szerencsésebbek, mert olyankor már nem tűz a nap a színpadra. Viszont, ha késő délután kell színpadra állni, és végig a lemenő nap süt ránk egy egyórás koncert alatt, az tényleg gyilkos. De természetesen azt is végigcsináljuk

– kezdte lapunknak.

A kedvenc évszaka Erikának a nyár (Fotó: Zoltán Erika)

Zoltán Erika lánya 40 fokban tart edzéseket

Ilyenkor különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel is.

„Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy jól osszuk be az erőnket. Én is ilyenkor egy kicsit többször kortyolok vizet a dalok között, de szerencsére ehhez az évek során már hozzászoktunk. Ezt tényleg csak egy komoly kardióedzéshez tudom hasonlítani. A lányom például olyan aerobikórákat tart, ahol 38-40 fokra fűtik fel a termet, és abban kell mozogni. Körülbelül ilyen érzés egy nyári koncert is. Nagyon komoly állóképességet igényel, de egyfajta rutint is szereztem ezzel.”

A koncert végén pedig mindig ugyanazzal a mondattal fordulnak egymáshoz a zenésztársaival.

„Mindig gratulálunk egymásnak, hogy ezt is túléltük” – nevetett.

Az énekesnő szerint ilyenkor a közönség is érthető módon próbál árnyékot keresni.

„A legjobban akkor látszik, milyen meleg van, amikor a lemenő nap pont a színpadra süt. Ilyenkor csak a legbátrabbak állnak ki elénk, a többiek inkább az árnyékból nézik végig a koncertet. Élvezik, tapsolnak, de nem mernek kijönni a napra. Én ilyenkor mindig kérem őket, hogy legalább egy kicsit jöjjenek közelebb, szolidarítsanak velünk, és erősítsék bennünk azt az érzést, hogy ezt bizony ilyen körülmények között is érdemes végigcsinálni.”