Zoltán Erika elárulta a titkát: Így vészeli át a koncerteket a kánikulában

A legtöbben csak azt látják, hogy Zoltán Erika mosolyogva énekli végig a legnagyobb slágereit a nyári fellépéseken és koncerteken. Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy egy-egy koncert valóságos állóképességi próba az énekesnő számára, különösen akkor, amikor tűző napsütésben kell színpadra állnia.
Zoltán Erika koncerteken a legnagyobb kánikulában is ugyanúgy pörög
Zoltán Erika szerint egy nyári koncert felér egy kemény edzéssel.
Azt gondolom, hogy a koncertjeim egy plusz edzésformát is jelentenek számomra. Egy nyári koncert gyakorlatilag olyan, mint egy kőkemény kardióedzés. Az esti fellépések szerencsésebbek, mert olyankor már nem tűz a nap a színpadra. Viszont, ha késő délután kell színpadra állni, és végig a lemenő nap süt ránk egy egyórás koncert alatt, az tényleg gyilkos. De természetesen azt is végigcsináljuk
– kezdte lapunknak.
Zoltán Erika lánya 40 fokban tart edzéseket
Ilyenkor különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel is.
„Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy jól osszuk be az erőnket. Én is ilyenkor egy kicsit többször kortyolok vizet a dalok között, de szerencsére ehhez az évek során már hozzászoktunk. Ezt tényleg csak egy komoly kardióedzéshez tudom hasonlítani. A lányom például olyan aerobikórákat tart, ahol 38-40 fokra fűtik fel a termet, és abban kell mozogni. Körülbelül ilyen érzés egy nyári koncert is. Nagyon komoly állóképességet igényel, de egyfajta rutint is szereztem ezzel.”
A koncert végén pedig mindig ugyanazzal a mondattal fordulnak egymáshoz a zenésztársaival.
„Mindig gratulálunk egymásnak, hogy ezt is túléltük” – nevetett.
Az énekesnő szerint ilyenkor a közönség is érthető módon próbál árnyékot keresni.
„A legjobban akkor látszik, milyen meleg van, amikor a lemenő nap pont a színpadra süt. Ilyenkor csak a legbátrabbak állnak ki elénk, a többiek inkább az árnyékból nézik végig a koncertet. Élvezik, tapsolnak, de nem mernek kijönni a napra. Én ilyenkor mindig kérem őket, hogy legalább egy kicsit jöjjenek közelebb, szolidarítsanak velünk, és erősítsék bennünk azt az érzést, hogy ezt bizony ilyen körülmények között is érdemes végigcsinálni.”
Zoltán Erika jubileumi koncertre készül
Miközben a nyári koncertszezon teljes gőzzel zajlik, Zoltán Erika gondolatai már egy különleges jubileum körül forognak. Az énekesnő és csapata ugyanis óriási erőkkel készül a jövő évre, amely pályafutásának egyik legfontosabb mérföldköve lesz. 2027-ben ünnepli ugyanis megjelenésének 40. évfordulóját a Szerelemre születtem című albuma, amely meghozta számára az országos ismertséget. Erika elárulta, hogy a jubileumi évre már most gőzerővel készülnek. Februárban kisebb koncertek nyitják majd az ünnepi időszakot, április 17-én pedig egy nagyszabású budapesti koncerttel szeretnének megemlékezni a kerek évfordulóról. Az énekesnő szerint ugyan rengeteg munka áll még előttük, de ezt egyáltalán nem bánja.
Nagyon sok feladat vár még ránk, de ez az a fajta készülődés, amit igazán szeretek. Jó érzés újra végiggondolni ezt a negyven évet, és azon dolgozni, hogy a közönség egy igazán különleges koncertélményt kapjon. Már most nagyon izgatottan várjuk a jövő évet.