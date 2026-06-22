Szívszaggató történetet mesélt el a nagymamájáról Zoltán Erika

Sokaknak a nyár a pihenésről, a hosszú szabadságokról és a tengerparti lazításról szól. Zoltán Erikának azonban egészen mást jelent ez az évszak. Az énekesnő számára a nyár egyet jelent a koncertekkel, a fellépésekkel és a közönséggel töltött estékkel – és ezt egy pillanatig sem bánja. Zoltán Erika ugyanis imádja a munkáját, amelyet már négy évtizede végez töretlen lelkesedéssel. Bár a nyári hónapokban szinte megállás nélkül úton van, egyetlen hely van Magyarországon, amelyet semmiért sem hagyna ki: a Balaton.

Zoltán Erika minden nyáron sok időt tölt a Balatonon (Fotó: Zoltán Erika)

Zoltán Erika nyara fellépésekről szól

Az énekesnő igyekszik úgy alakítani a fellépéseit, hogy minél többet lehessen a magyar tenger közelében, hiszen számára a Balaton nem csupán egy nyaralóhely, hanem az életének egyik legfontosabb színtere.

„Évek óta próbálom úgy alakítani a nyarat, hogy minél több Balaton legyen benne. Balatonfüred például egy olyan hely, amit egyszerűen nem hagyhatunk ki. Siófok mellett Sóstónál élnek a barátaink, Beácska és Tomi is, akik mindig szeretettel várnak bennünket” – mesélte lapunknak Zoltán Erika.

Az énekesnő számára a nyár elsősorban Magyarországról szól. Nem igazán vágyik külföldre, amikor itthon ennyi csodás hely várja az embereket.

„Őszintén szólva, nem nagyon érzem szükségét annak, hogy ilyenkor külföldre menjek. Amikor itt van nekünk a Balaton, a fürdővárosaink és annyi gyönyörű hely! Nyáron lehet igazán élvezni az országot: az ember sétál egy könnyű ruhában, megmártózik a vízben, és egyszerűen élvezi az életet. A Balaton számomra megunhatatlan” – vallotta be.

Zoltán Erika férje is nagyon szeret utazni (Fotó: Zoltán Erika)

Zoltán Erika fiatalon szeretett bele a Balatonba

A Balaton iránti rajongása pedig egy nagyon régi, szívhez szóló történetből ered. Elárulta, hogy Zoltán Erika nagymamája volt az, aki örökre megszerettette vele ezt a vidéket.

A nagymamám fertőzött meg a Balatonnal, természetesen a lehető legjobb értelemben. Vonyarcvashegyen volt egy nagyon egyszerű, pici faháza, és én rengeteg időt töltöttem ott gyerekként. Talán ott szerettem bele örökre a Balatonba. Később Keszthelyre költözött, így számomra minden nyár továbbra is a Balatont jelentette

– idézte fel meghatottan.