Mindenki erre várt: Zsigmond Angi a születésnapján jelentette be az örömhírt, itt az ultrahangfelvétel!

Zsigmond Angi legfrissebb Instagram-sztorijával, alaposan meglepte a követőit, mindezt ráadásul a születésnapján. Az Ázsia Expressz egykori sztárja egy olyan váratlan képpel jelentkezett be az ünnep alkalmából, ami láttán a gyanútlan rajongók ezreinek állt el a lélegzete egy pillanatra. Sokan joggal hihették, hogy az influenszerlány élete legnagyobb bejelentését közölte, ám a kezdeti döbbenetet hamarosan hatalmas nevetés váltotta fel.

Zsigmond Angi ultrahang képpel sokkolta a követőit (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi születésnapján közölte az örömhírt

A képet alaposabban megvizsgálva gyorsan kiderült, hogy szó sincs valódi babavárásról, csupán egy zseniálisan kitervelt, tréfáról. Angi a tőle megszokott fanyar humorral fűszerezte meg a jeles napot: a képen látható apró magzat kezei közé ugyanis egy matcha latte pohár volt odaszerkesztve. Ezzel a meghökkentő poénnal a tartalomgyártó a mindenki által jól ismert, már-már legendássá vált matcha-függőségére utal. Hogy teljesen egyértelművé tegye a paródiát, a fotóhoz csak annyit fűzött hozzá önironikusan: „Találtam egy régi képet magamról”. A követők imádták a viccet, hiszen Angi szinte naponta jelentkezik be a zöld itallal, így a poén azonnal ült a rajongótábornál.

Zsigmond Angi szakított a közelmúltban, de a humorérzéke nem hagyta el (Fotó: Instagram)

Viharos szakítás és az új titokzatos streamer

A meghökkentő szülinapi poén mögött azonban egy igencsak zűrös időszak áll, hiszen a csinos tiktokker magánélete az utóbbi hetekben igazi hullámvasúttá változott. Nem olyan régen robbant a hír, hogy Angi és szerelme, Mészáros Bende útjai végleg elváltak. A páros, akiket a tévénézők a képernyőn is megismerhettek, hosszú idő után döntött a szakítás mellett, ami teljesen letaglózta a rajongóikat. A Reddit és a TikTok népe azonban máris lázasan kombinálni kezdett, a legfrissebb pletykák szerint ugyanis Angit a Reucuh néven futó népszerű streamerrel és tiktokerrel boronálták össze. Habár a szolnoki lány kapcsolati státuszát rejtély övezi, úgy fest a matcha iránt örök hűséget fogadott egy életre.