Libabőrös lett a zsűri: a 16 éves lány úgy énekelte el a rockhimnuszt, hogy Simon Cowell is elámult - videó

Hatalmas ovációval jutalmazta a közönség a mindössze 16 éves thaiföldi Nene Royal produkcióját az America's Got Talent legújabb adásában. A fiatal gitáros-énekesnő a The Cranberries legendás slágerét, a Zombie-t adta elő, és nemcsak a nézőket, hanem a zsűrit is teljesen levette a lábáról – írja a Loudwire.

Fotó: AFP

A Phuketből (Thaiföld) érkezett tinédzser édesapjával utazott az Egyesült Államokba, hogy megvalósítsa az álmát.

Hétéves korom óta gitározom, és a legnagyobb álmom, hogy világsztár legyek, és turnézhassak

– mondta kissé megszeppenve a zsűrinek.

A lámpák felkapcsolása után azonban nyoma sem volt az izgalomnak. Nene magabiztosan uralta a színpadot, miközben a Zombie ikonikus refrénjét már a közönség is együtt énekelte vele. Hangja könnyedén váltott a lágyabb részek és az erőteljes, rekedtes megszólalások között, az előadást pedig egy látványos gitárszólóval zárta.

Állva ünnepelte a közönség

A produkció végén hatalmas taps és ováció fogadta a fiatal zenészt, a zsűri pedig egymást túllicitálva dicsérte.

Sofía Vergara szerint:

„Ez lenyűgöző volt. Nagyon jó esélyed van arra, hogy messzire juss ebben a versenyben.”

Howie Mandel úgy fogalmazott:

„Hatalmas meglepetés vagy ezzel az energiával és a rock and roll életérzéssel. Te egy igazi rocksztár vagy.”

Mel B a technikai tudását emelte ki:

Nagyon jól uralod a hangodat, és a gitáron is elképesztően játszol. Egyszerűen zseniális vagy.

A legnagyobb elismerés azonban talán Simon Cowelltől érkezett.

A hangszíned nagyon hiteles. Még az is tetszett, hogy volt benne egy kis nyersesség – ettől lett igazán jó ez a produkció.

A négy zsűritag végül egyhangúlag továbbjuttatta Nene Royalt, aki a vastaps után ismét visszaváltott szerény, visszahúzódó énjéhez, és mosolyogva, félénken integetett a közönségnek.

Már most milliók követik

Bár még csak 16 éves, Nene Royal neve már jól ismert Thaiföldön. Többnyire saját maga tanult meg gitározni internetes videók segítségével, 2023-ban második helyen végzett az ország egyik legrangosabb gitárversenyén, az Overdrive Guitar Contesten, 2025-ben pedig a King Power Band Competition versenyén a Kiemelkedő Zenész díjat is megkapta.

A közösségi oldalakon már több mint hárommillió követője van, jelenleg pedig első EP-jén dolgozik, miközben hétvégenként rendszeresen fellép szülővárosában, Phuketben.

A fiatal tehetség America's Got Talent-es szereplése után sok néző már most úgy véli, hogy egy új nemzetközi rocksztár karrierjének első nagy állomását láthatták.