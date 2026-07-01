Ki emlékszik? Ezek a 2000-es évek magyar slágerei, amelyeket ma is mindenki kívülről fúj

Ha valaki a 2000-es évek elején kapcsolta be a rádiót, szinte biztos, hogy néhány perc alatt felcsendült egy olyan dal, amelyet ma is azonnal felismerünk. Ez volt a magyar popzene egyik aranykora: egymás után robbantak be azok az együttesek, amelyek koncertjein ezrek énekeltek együtt, a slágereik pedig máig nosztalgikus érzéseket keltenek.
Ők uralták a 2000-es éveket
Az egyik legnagyobb sikersztori kétségkívül a Crystal volt. A Kasza Tibor, Kasza Gábor és Lajtai Katalin alkotta zenekar olyan örökzöldeket adott a közönségnek, mint a Két utazó, a Fújja el a szél, az Ezer Hold vagy a Sosem múlik el. A formáció a kétezres évek egyik legsikeresebb magyar együttese lett, dalaik hónapokig vezették a slágerlistákat. Később kiderült, hogy a romantikus szövegek mögött valódi szerelem állt: Lajtai Kati és Kasza Tibi nyolc évig alkottak egy párt, kapcsolatuk pedig a zenekar első sikereinek idején ért véget, bár együtt tovább dolgoztak.
Nox
Ha már nosztalgia, lehetetlen kihagyni a NOX-ot. Péter Szabó Szilvia és Nagy Tamás különleges zenei világa teljesen új színt vitt a magyar popzenébe. A népzenei motívumokat modern hangzással ötvöző együttes olyan slágerekkel írta be magát a zenetörténetbe, mint a Forogj, világ!, a Százszor ölelj még! vagy a Csak egy perc. Bár a zenekar hosszabb időre eltűnt, később újra összeálltak, rajongóik legnagyobb örömére. Az elmúlt években azonban aggodalomra is volt ok, amikor Nagy Tamás sztrókot kapott, szerencsére sikeresen felépült belőle, és ismét színpadra állhatott. A története sokakat megrendített, hiszen a NOX dalain generációk nőttek fel.
Zanzibar
Hasonlóan meghatározó zenekar volt a Zanzibar is, amelyet szinte mindenki a Szerelemről szó sem volt, a Szólj már!, az Álom az élet vagy a Nem vagyok tökéletes című dalaikról ismert. A banda a kétezres évek közepének egyik legfoglalkoztatottabb koncertzenekara volt, majd az évek során háttérbe szorult. Bár az együttes azóta több tagcserén is átesett, a Zanzibar ma is aktív, és a régi dalok továbbra is kihagyhatatlan részei a koncertjeiknek.
Hooligans
A kétezres évek rockosabb vonalát pedig kétségtelenül a Hooligans uralta. Aligha akad olyan magyar, aki ne énekelné ma is kívülről a Királylány, a Legyen valami, a Paradicsom, a Félember vagy a Hotel Mámor refrénjeit. Csipa, Endi, Tóth Tibi, Móritz Norbi és később Késmárki Zsolt éveken át az ország legnagyobb koncertkedvencei közé tartoztak, telt házas arénabulikat adtak, miközben gyakorlatilag nem létezett olyan városnap vagy fesztivál, ahol ne lettek volna a fellépők között. A banda népszerűsége azóta sem kopott meg, ma is az egyik legkeresettebb koncertzenekar Magyarországon, miközben folyamatosan új dalokkal is készülnek, igaz napjainkban már egy sokkal keményebb vonalat képviselnek.
Fiesta
Ki ne emlékezne a Ricky Martin, Jennifer Lopez, Shakira és Enrique Iglesias őrület közepén alakult Fiestára? Knapik Tomi és Csordás Tibi akkor hozták el a latin zenét Magyarországra, amikor a legjobban kellett! Bár a srácok annak idején a rock világából indultak, (Csordás Tibi például a Junkies énekese volt) komolyabb sikereket egyiküknek sem sikerült elérnie. Ekkor jött Knapik Tomi zseniális ötlete, miszerint hozzák el a a csábító latin ritmust a rendszerváltás utáni Magyarországra. Angelina, Bonita, Őrzöm még, Aki elmegy ugye hazatér, Hola mi amor, Meddig tart, Jött veled a nyár... sorolni sem tudjuk a slágereket. A srácok szinte azonnal az ország elsőszámú sztárjai lettek. A sikernek azonban ára van! Tomi és Tibi kapcsolata megromlott, 2011-ben pedig feloszlatták a zenekart. Az ezt követő években mind a ketten külön utakon próbálkoztak, kapcsolatukat pedig nem tudták és talán nem is akarták rendezni... egészen 2025-ig, amikor végre megbékéltek és újra turnézni indultak, sőt! Mostanra egy új dalt is kiadtak (Szép nyári este), így hivatalosan is kijelenthetjük: a Fiesta 2026-ban is él!