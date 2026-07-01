Ki emlékszik? Ezek a 2000-es évek magyar slágerei, amelyeket ma is mindenki kívülről fúj

Ha valaki a 2000-es évek elején kapcsolta be a rádiót, szinte biztos, hogy néhány perc alatt felcsendült egy olyan dal, amelyet ma is azonnal felismerünk. Ez volt a magyar popzene egyik aranykora: egymás után robbantak be azok az együttesek, amelyek koncertjein ezrek énekeltek együtt, a slágereik pedig máig nosztalgikus érzéseket keltenek.

A 2000-es évek együttesei küzöl az egyik legfelkapottabb a Crystal volt (Fotó: Facebook)

Ők uralták a 2000-es éveket

Az egyik legnagyobb sikersztori kétségkívül a Crystal volt. A Kasza Tibor, Kasza Gábor és Lajtai Katalin alkotta zenekar olyan örökzöldeket adott a közönségnek, mint a Két utazó, a Fújja el a szél, az Ezer Hold vagy a Sosem múlik el. A formáció a kétezres évek egyik legsikeresebb magyar együttese lett, dalaik hónapokig vezették a slágerlistákat. Később kiderült, hogy a romantikus szövegek mögött valódi szerelem állt: Lajtai Kati és Kasza Tibi nyolc évig alkottak egy párt, kapcsolatuk pedig a zenekar első sikereinek idején ért véget, bár együtt tovább dolgoztak.

Nox

Ha már nosztalgia, lehetetlen kihagyni a NOX-ot. Péter Szabó Szilvia és Nagy Tamás különleges zenei világa teljesen új színt vitt a magyar popzenébe. A népzenei motívumokat modern hangzással ötvöző együttes olyan slágerekkel írta be magát a zenetörténetbe, mint a Forogj, világ!, a Százszor ölelj még! vagy a Csak egy perc. Bár a zenekar hosszabb időre eltűnt, később újra összeálltak, rajongóik legnagyobb örömére. Az elmúlt években azonban aggodalomra is volt ok, amikor Nagy Tamás sztrókot kapott, szerencsére sikeresen felépült belőle, és ismét színpadra állhatott. A története sokakat megrendített, hiszen a NOX dalain generációk nőttek fel.

Zanzibar

Hasonlóan meghatározó zenekar volt a Zanzibar is, amelyet szinte mindenki a Szerelemről szó sem volt, a Szólj már!, az Álom az élet vagy a Nem vagyok tökéletes című dalaikról ismert. A banda a kétezres évek közepének egyik legfoglalkoztatottabb koncertzenekara volt, majd az évek során háttérbe szorult. Bár az együttes azóta több tagcserén is átesett, a Zanzibar ma is aktív, és a régi dalok továbbra is kihagyhatatlan részei a koncertjeiknek.