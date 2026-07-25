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chuck russell

Elhunyt A maszk rendezője – Jim Carrey megható szavakkal búcsúzott

1 órája
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Meghalt Chuck Russell, A maszk rendezője. A 74 éves hollywoodi filmes olyan sikereket jegyzett, mint A massza, a Végképp eltörölni vagy A Skorpiókirály, halálhírére pedig Jim Carrey is megható szavakkal búcsúzott attól az embertől, aki világsztárrá válásában is fontos szerepet játszott.
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chuck russella maszka skorpiókirály

74 éves korában meghalt Chuck Russell amerikai filmrendező, akinek több hollywoodi kasszasikert is köszönhet a közönség. A filmes leginkább az 1994-es A maszk rendezőjeként vált ismertté, de olyan produkciók is fűződnek a nevéhez, mint a Végképp eltörölni, A Skorpiókirály vagy A massza feldolgozása – írja a Daily Mail

Meghalt Chuck Russell, A maszk rendezője
Meghalt Chuck Russell, A maszk rendezője
Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

A TMZ információi szerint Russellt szerdán San Diego-i otthonában hunyt el. A helyszínre egy eszméletlen férfi miatt riasztották a mentőket és a tűzoltókat, ám már nem tudtak segíteni rajta. Halálának oka egyelőre nem ismert.

Hollywoodi sikerek sora fűződik A maszk direktorának nevéhez

Chuck Russell rendezői pályája az 1987-es Rémálom az Elm utcában 3. – Álomharcosok című horrorfilmmel indult, amely komoly sikert aratott, és Patricia Arquette karrierjének is lendületet adott. Egy évvel később elkészítette A massza (The Blob) új változatát, amely mára kultikus státuszt vívott ki magának.

Legnagyobb sikerét azonban az 1994-es A maszk hozta meg. 

A Jim Carrey főszereplésével készült fantasy-vígjáték világszerte hatalmas kasszasiker lett, és döntő szerepet játszott abban, hogy a színész Hollywood egyik legnagyobb sztárjává vált.

Chuck Russell később Arnold Schwarzeneggerrel dolgozott együtt a Végképp eltörölni (Eraser) című akciófilmen, majd Dwayne „The Rock” Johnson első főszerepét rendezte A Skorpiókirályban. 

Mindkét alkotás jelentős bevételt termelt a mozikban.

A 2000-es években egy időre visszavonult a filmezéstől, majd 2016-ban tért vissza a John Travolta főszereplésével készült Bosszúra törve című akcióthrillerrel. A filmet azonban a kritikusok lesújtóan fogadták, és a mozipénztáraknál is csúfosan megbukott. Ezt követte a bollywoodi Junglee, majd a már súlyos betegséggel küzdő Bruce Willisszel forgatott Fejvadászok bosszúja, amely szintén sem a kritikusok, sem a nézők tetszését nem nyerte el. Utolsó rendezése a 2024-es Witchboard volt, amelynek forgatókönyvét társszerzőként is jegyezte.

Jim Carrey: „Megtiszteltetés volt vele dolgozni”

Russell halála után Jim Carrey is megszólalt. A színész megható üzenetben emlékezett vissza arra az időszakra, amikor együtt forgatták A maszkot.

Megtiszteltetésnek érzem, hogy Chuck Russellel dolgozhattam. A forgatáson olyan felszabadult, gyermeki csodával teli légkört teremtett, amely mindenkit magával ragadott

 – fogalmazott.

Canadian actor Jim Carrey who received a honorary Cesar award looks on during the 51st edition of the Cesar Film Awards ceremony at the Olympia venue in Paris on February 26, 2026. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
Jim Carrey is megszólalt, és megható üzenetben emlékezett vissza közös munkájukra
Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Carrey szerint a rendező játékossága az egész stábot inspirálta.

Mindannyiunk életét hosszú évekre meghatározta az az időszak. A maszk a pályafutásom egyik legnagyobb mérföldköve volt. Köszönöm, Chuck!

 – búcsúzott a színész.

Chuck Russellt felesége, Ania – akivel 19 évig éltek házasságban –, valamint három gyermekük, Logan, Riley és Carlyn gyászolja.

 

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