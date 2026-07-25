Elhunyt A maszk rendezője – Jim Carrey megható szavakkal búcsúzott

74 éves korában meghalt Chuck Russell amerikai filmrendező, akinek több hollywoodi kasszasikert is köszönhet a közönség. A filmes leginkább az 1994-es A maszk rendezőjeként vált ismertté, de olyan produkciók is fűződnek a nevéhez, mint a Végképp eltörölni, A Skorpiókirály vagy A massza feldolgozása – írja a Daily Mail.

Meghalt Chuck Russell, A maszk rendezője

Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

A TMZ információi szerint Russellt szerdán San Diego-i otthonában hunyt el. A helyszínre egy eszméletlen férfi miatt riasztották a mentőket és a tűzoltókat, ám már nem tudtak segíteni rajta. Halálának oka egyelőre nem ismert.

Hollywoodi sikerek sora fűződik A maszk direktorának nevéhez

Chuck Russell rendezői pályája az 1987-es Rémálom az Elm utcában 3. – Álomharcosok című horrorfilmmel indult, amely komoly sikert aratott, és Patricia Arquette karrierjének is lendületet adott. Egy évvel később elkészítette A massza (The Blob) új változatát, amely mára kultikus státuszt vívott ki magának.

Legnagyobb sikerét azonban az 1994-es A maszk hozta meg.

A Jim Carrey főszereplésével készült fantasy-vígjáték világszerte hatalmas kasszasiker lett, és döntő szerepet játszott abban, hogy a színész Hollywood egyik legnagyobb sztárjává vált.

Chuck Russell később Arnold Schwarzeneggerrel dolgozott együtt a Végképp eltörölni (Eraser) című akciófilmen, majd Dwayne „The Rock” Johnson első főszerepét rendezte A Skorpiókirályban.

Mindkét alkotás jelentős bevételt termelt a mozikban.

A 2000-es években egy időre visszavonult a filmezéstől, majd 2016-ban tért vissza a John Travolta főszereplésével készült Bosszúra törve című akcióthrillerrel. A filmet azonban a kritikusok lesújtóan fogadták, és a mozipénztáraknál is csúfosan megbukott. Ezt követte a bollywoodi Junglee, majd a már súlyos betegséggel küzdő Bruce Willisszel forgatott Fejvadászok bosszúja, amely szintén sem a kritikusok, sem a nézők tetszését nem nyerte el. Utolsó rendezése a 2024-es Witchboard volt, amelynek forgatókönyvét társszerzőként is jegyezte.

Jim Carrey: „Megtiszteltetés volt vele dolgozni”

Russell halála után Jim Carrey is megszólalt. A színész megható üzenetben emlékezett vissza arra az időszakra, amikor együtt forgatták A maszkot.

Megtiszteltetésnek érzem, hogy Chuck Russellel dolgozhattam. A forgatáson olyan felszabadult, gyermeki csodával teli légkört teremtett, amely mindenkit magával ragadott

– fogalmazott.