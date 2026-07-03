Nem forgathat tovább Pilisszentléleken A mi kis falunk stábja

A korábban csendes település A mi kis falunk forgatása után igen népszerűvé vált, hétvégenként autók özönlötték el a szűk utcákat, rengetegen fotózkodtak Teca kocsmájánál, a polgármesteri hivatalnál és a paplaknál, és sokan a színészekre is vadásztak - írja a Life.

Csuja Imre, A mi kis falunk sorozat polgármestere

Fotó: MW Bulvár

Új forgatási helyszínt kell találnia A mi kis falunknak

A helyiek a sok kellemetlenség miatt szavazást tartottak, és a többség úgy gondolta, a stábnak mennie kell. A sorozat 11. évadát még Pilisszentléleken fejezik be, de utána új külső forgatási helyszínt kell találniuk.

A leendő helyszínnek több feltételnek is meg kell felelnie: legyen benne kocsma, hangulatos faluház, szép templom, olyan helyi közösség, amely szívesen fogadja a filmeseket, és nagyjából egyórányi autóútra legyen Budapesttől. Az is lehetséges, hogy a történet külső helyszíneit két vagy több falu között osztják majd el, végleges döntés még nem született.

Babát vár A mi kis falunk színésznője

Örömteli bejelentést tett közzé közösségi oldalán a Radnóti Miklós Színház. A mi kis falunk című sorozat egyik ismert és kedvelt színésznője gyermeket vár, a társulat pedig különleges figyelemmel és támogatással kíséri ezt az időszakot.