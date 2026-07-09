A mi kis falunk: újabb részletek árultak el az új forgatási helyszínről

Mint arról korábban beszámoltunk, távoznia kell az RTL sikersorozatának, A mi kis falunknak Pilisszentlélekről, miután a helyiek közölték: zavarják őket a forgatással járó kellemetlenségek. A fiktív Pajkaszegnek így úgy falu után kell nézni, ami miatt az elmúlt hetekben egyre több találgatás látott napvilágot arról, hova költözhetnek gyorsan, hiszen a nézők attól féltek, emiatt leáll majd a forgatás. Most azonban Kapitány Iván a sorozat kreátor-rendezője közölte: aggodalomra semmi ok, a forgatás változatlanul zajlik tovább jelenleg is, mitöbb, rengeteg helyszín jelentkezett már "Pajkaszegért".

A mi kis falunk: nagyon sok helyszín jelentkezett Pajkaszegért. Fotó: Fuszek Gábor/Blikk

Most is forgatunk a faluban, egészen októberig ott leszünk, és minden ugyanúgy zajlik, mint máskor, vagyis semmilyen különös esemény nincs ezzel kapcsolatban. Közben természetesen keressük a lehetőségeket, hogy hol és hogyan folytassuk, de ez egyáltalán nem egyszerű feladat.

Nagyon sokan jelentkeztek már, annak ellenére is, hogy hivatalosan még el sem indítottuk a helyszínkeresést. Települések, önkormányzatok többféle úton kerestek meg bennünket, közvetlenül és az RTL-en keresztül is. Most a forgatás mellett ezeket a lehetőségeket is folyamatosan vizsgáljuk, és személyesen is felmérjük, melyik helyszín lehet alkalmas számunkra

- nyilatkozta a Blikknek Kapitány Iván kiemelve, az még korántsem lefutott ügy, hogy valóban költözniük kell:

Nem eszik olyan forrón a kását. Hallottam olyan hangokat is a faluból, hogy sokan nem is szeretnék, ha elmennénk. A korábbi szerződések szerint dolgozunk tovább, jelenleg békében és egyetértésben, miközben természetesen készülünk minden lehetséges forgatókönyvre.

Nem arról beszélünk, hogy a produkciónak el kell hagynia a falut. A jelenlegi helyzet lényege az, hogy bizonyos önkormányzati ingatlanokat nem használhatunk a jövőben. Bárhogy is alakuljanak a „pajkaszegi” hétköznapok az előttünk álló hetekben, a sorozat népszerűségének köszönhetően számos település szeretné vendégül látni a stábot.

A mi kis falunk: nem mindegy, hol lesz a helyszín

Habár a kreátor-rendező közölte, nagyon örülnek, hogy ilyen sokan jelentkeztek, az új helyszínnek nagyon pontos és fontos szakmai szempontoknak kell majd megfelelnie:

Nagyon örülünk, hogy ennyire sokan jelentkeznek, ez jól mutatja, mennyire szeretik az emberek a sorozatot. Még mindig lehet jelentkezni, hiszen a keresés nem zárult le. Kiemelten fontos, hogy a helyszín Budapesthez közel legyen, jó közlekedéssel rendelkezzen, hiszen a színészeket nap mint nap utaztatni kell, sokuknak este színházi előadásuk van, vagy más munkájuk az ország különböző pontjain.

Emellett természetesen azt is szeretnénk, hogy a település hangulatában hasonlítson arra, amit a nézők már megszoktak. Nem az a célunk, hogy egyik napról a másikra teljesen más falut mutassunk a nézőknek, inkább úgy gondolkodunk, hogy a történetek a falu eddig nem látott részein játszódnak majd. Ahogy az is természetes, amikor valaki egyik házból a másikba költözik, úgy ezt a nézők is könnyebben elfogadják, mintha egyszer csak teljesen megváltozna az egész település - mondta.