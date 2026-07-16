Sokkoló bejelentést tett A Nagy Ő sztárja: "Agyműtéten kell átesnem"

A közösségi oldalán osztott meg egy aggasztó hírt a valóságshow-sztár, Joe Amabile. A híresség, aki korábban A Nagy Ő amerikai verziójában, a Bachelorette-ben szerepelt elárulta, hogy egy rutinvizsgálatot követően agyi MRI-vizsgálatra utalták be, amely egy daganatot tárt fel az agyán.

Agydaganatban szenved A Nagy Ő egykori sztárja/ Fotó: JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Agydaganatban szenved A Nagy Ő egykori sztárja

El kellett mennem egy agyi MRI-vizsgálatra, és kiderült, hogy egy áfonya méretű elváltozás van az agyamon, ami gliómának, vagyis daganat tűnik

- magyarázta el tévésztár, hozzátéve, a korai diagnózist követően azonnal beutalták kezelésre, és várhatóan a következő két héten belül koponyametszésen, egy speciális agyműtéten esik át.

Most agyműtéten kell átesnem, hogy eltávolítsák és megvizsgálják a daganatot, aztán majd meglátjuk. Szóval, ez a pár hét elég meredek volt. Erre egyáltalán nem számítottam

- tette hozzá Joe.

Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy pozitív maradjak ebben a nehéz időszakban, és szerencsés vagyok, amiért rengeteg támogatást kapok a családomtól és a barátaimtól

- emelte ki ezután a valóságshow-sztár, aki a párkereső műsor 2018-as évadában szerepelt, majd feltűnt a Bachelor in Paradise két évadában is, ahol végül megismerkedett jelenlegi feleségével, Serena Pitt-tel.

A nő később a saját közösségi oldalán vallott arról, mennyire ijesztő és nyomasztó volt megtudni a férje betegségét, ugyanakkor nagyon hálás mindazért a támogatásért, amit a közvetlen környezetüktől és a követőiktől kapnak.

Nagyon köszönöm mindenkinek azt a szeretetet és támogatást, amit küldtetek felénk! Rengeteg érzelemmel járt, amikor megtudtam, hogy Joe-nak agydaganata van. Nagyon ijesztő, nyomasztó és időnként nehéz volt, ugyanakkor szerencsések vagyunk, amiért van egy csodálatos közösségünk, akik támogatnak minket és segítenek megőrizni a pozitív gondolkodásmódot! Őszintén hiszem, hogy Joe túl fog jutni ezen, és bármi jöjjön is, együtt fogunk szembenézni vele

- jelentette ki Serena, a Unilad beszámolója szerint.