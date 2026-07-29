Agárdi Szilvinek beszóltak az alakja miatt: itt az ütős válasz

Agárdi Szilvinek bomba alakja van, azonban megesik, hogy a nyilvánvaló fittsége ellenére is kritikával illetik. Agárdi Szilvi türelme és humora szerencsére végtelen, így egy komplett TikTok-videóban reagált a nyilvánvaló tuskóságra.

Agárdi Szilvi reagált az illetlen beszólásra (Fotó: MW archív)

Agárdi Szilvi: „Ezer meg egy féle dolog miatt lehet ez a probléma”

„Az van, hogy egy kommentelő nő azt írta nekem, hogy igazán fogyhatnék egy kicsit, mert hát van rajtam felesleg. Alapvetően ezzel nem foglalkoznék, de mégis foglalkozom, mert szeretnék felszólalni és elmondani a véleményemet ezzel kapcsolatban.”

Az első az, hogy eleve nagyon elszomorító, hogy nők írják egymásnak ezeket a dolgokat, amikor pontosan tudják, hogy lehet az egyik nap egy picit puffadtabb az ember hasa, a másik nap éppenséggel meg fog jönni neki.

Vagy a harmadik probléma az, hogy valamilyen gyógyszert szed. A negyedik az, hogy valamilyen pajzsmirigy problémája van. Szóval ezer meg egy féle dolog miatt lehet ez a probléma” – kezdte mondandóját Agárdi Szilvi énekesnő.

Agárdi Szilvi: Ha én akarok fogyni, akkor kevesebbet eszek és elmegyek sportolni (Fotó: MW archív)

„Én ennyit tudok megtenni, hát aztán a többi meg a testi adottságom”

A megsértett híresség ezután jelezte a neki beszólónak, hogy remekül érzi magát a bőrében. „Én nem tudok tükörbe nézni, én nem tudom megnézni a többi hölgyet, hogy hogy néz ki, milyen az alkata, van-e esetleg egy kis pocakja vagy nincs. Engem nem érdekelnek az ilyen dolgok, mert a belső értékeket figyelem meg az emberekben.”

Viszont annyira érdekes az, hogy ennyire a testtel vannak elfoglalva bizonyos emberek, hogy hogyan néz ki, van-e hasa vagy éppenséggel mennyit evett.

„És ez nagyon nagy baj. Ez azért nagy baj, mert tudat alatt frusztrációt okoz az emberben. És nem mondom, engem is azért zavar ez a dolog. Lehet, hogy leadhatnék, lehet, hogy nem kell. Nem tudom. Én most jól érzem magam, és szerintem ez a legfontosabb, hogy az ember érezze jól magát. Ha én akarok fogyni, akkor kevesebbet eszek és elmegyek sportolni. Látjátok ti is, hogy lovagolni járok, meg edzeni. Én ennyit tudok megtenni, hát aztán a többi meg a testi adottságom. Tudom, hogy vannak, akik ott vannak a médiában és ilyen injekciókat szurkálnak magukba, amivel le tudnak fogyni, mert nincs étvágyuk” – reagált a kommentre Agárdi Szilvi.