Betegsége után friss fotóval jelentkezett Kovács Ákos: a rajongók alig hisznek a szemüknek

Határtalan az öröm Kovács Ákos családjában, ugyanis a Kossuth-díjas énekes egy rendkívül büszke pillanatot osztott meg a követőivel a közösségi oldalán. A népszerű előadóművész élete az utóbbi időben igencsak kihívásokkal telve alakult az egészségügyi állapota miatt, ám a rajongók legnagyobb boldogságára a nehezebb, aggodalommal teli időszak után most végre egy igazán felemelő családi mérföldkőről számolhatott be.

Nagy az öröm, hiszen Ákos lánya, Kata is sikeresen lediplomázott (Fotó: Máté Krisztián)

Ákos nagy örömhírt jelentett be

„Okleveles! Már a harmadik is lediplomázott... Őrület! Gratulálok, Kata! Atyai büszkeség”– írta az édesapa. A bejegyzésre pillanatok alatt rengeteg grauláció érkezett. Sokan jókívánságokat küldtek Katának a diploma megszerzéséhez, mások pedig azt emelték ki, mennyire örömteli látni, hogy Ákos ismét mosolyogva, jó erőben szerepel a nyilvánosság előtt a betegsége ellenére: „Gratulálunk! Neked pedig gyors gyógyulást!”, „Jó látni, hogy jól vagy!” – fogalmazták a kommentelők.

A Kossuth-díjas előadó mindig is féltve óvta családja magánéletét, ennek ellenére időről időre büszkén számol be gyermekei fontos állomásairól. Feleségével, Őry Krisztinával négy gyermeket neveltek fel, a legidősebb Márton, ő már 28 éves. Anna 2002-es születésű, míg a most diplomázott Kata 2005-ben látta meg a napvilágot, így idén 21 éves. A legkisebb testvér, Júlia még kamasz, 16 éves.

Ritkán beszél a gyermekeiről

Kata sikere különösen megható mérföldkő a család számára, hiszen Ákos korábban is többször beszélt arról, milyen büszke arra, hogy gyermekei megtalálják a saját útjukat. Bár ritkán enged betekintést a magánéletébe, ezekben a különleges pillanatokban rendre kivételt tesz.

Túl a nehézségeken

A mostani fotó ráadásul azért is sokak számára megnyugtató, mert alig néhány hete az egész országot megrázta az énekes bejelentése. Ákos július elején nyilvánosságra hozta, hogy egy rutinvizsgálat során pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála. Az előadó elárulta, hogy már átesett a szükséges műtéten, állapota stabil, jelenleg a gyógyulásra koncentrál, ezért a nyári koncertjeit is lemondta. Akkor azt írta, jól van, és reményei szerint az év végére ismét a közönség elé állhat. Éppen ezért a mostani családi bejegyzés sokkal többet jelent egy egyszerű örömhírnél. A rajongók számára azt is üzeni, hogy a nehéz időszak után Ákos fokozatosan visszatalál a mindennapokhoz, és ismét meg tudja élni azokat a pillanatokat, amelyek egy édesapa számára a legfontosabbak.