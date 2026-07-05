Sipos Peti Ákos betegségéről vallott: 40 éve barátok, de semmit sem tudott a daganatról

Az Irigy Hónaljmirigy Sipos Petije évtizedek óta, még az országos hírnév előttről ismeri Kovács Ákost, akit ma már a legtöbben csak Ákosként ismernek. Ennek ellenére a zenész még neki sem szólt arról, hogy milyen súlyos betegséggel küzd. Ákos pajzsmirigyrákjára idén tavasszal derült fény, és bár az énekest már meg is műtötték, a nyári koncertjeit kénytelen volt lemondani, annak érdekében, hogy minden erejével a felépülésre koncentrálhasson. Az Irigy Hónaljmirigy tagjai is csak az ennek kapcsán kiadott közleményből értesültek a hírről, pedig Sipos Peti folyamatosan tartja a kapcsolatot barátjával.

Ákos állapota az Irigy Hónaljmirigy zenészeit is megijesztette, a srácok nemcsak kollégák, de jó barátok is (Fotó: MW archív)

Sipos Peti és Ákos évtizedekkel ezelőtt ismerték meg egymást és a barátságuk azóta is tart, azonban a Kossuth-díjas énekes-dalszerző annyira titkolta a betegségét, hogy még neki sem szólt róla.

Együtt zenéltünk februárban, mert ő volt a vendég a szülinapi koncertünkön, de nem tudtunk semmit erről. Ráadásul mi 40 éve ismerjük egymást, azóta, amikor még Bonanza Banzai sem volt, és szoktunk is dumálni rendszeresen, de nem mondott erről semmit, ennyire nem verte nagy dobra ezt az egészet. De természetesen mindannyian jókívánságainkat küldjük neki, és biztosan ott leszünk a decemberi koncertjén, amikor felépül

– árulta el Peti lapunknak.

Az Irigy Hónaljmirigy tagjai régóta jóban vannak Ákossal, a Mirigy 35 elnevezésű arénakoncerten is vendégfellépő volt (Fotó: GRAFPICTURES)

Ákos segített az Irigy Hónaljmirigy arénakoncertjén

Bár a zenekar idén februárban már a 35. születésnapját, és sokadik arénakoncertjét ünnepelhette, természetesen ők sem voltak mindig ilyen rutinosak. Az Irigy Hónaljmirigy első arénakoncertjénél még Ákos segítette őket, de vajon, hogy kezdődött ez az ismeretség?

„Ugye Pite, a menedzserünk nála volt gitártechnikus korábban, így megvolt a kapcsolat, és meghívtuk az első arénakoncertünkre, ahova el is fogadta a meghívást. Aztán nagyon sokszor eljött, mert szerette a nálunk lévő hangulatot. Akkoriban mindenki így behódolt neki, vagy talán a mai napig is így van, de odajött, Uszkó odament, hátba b*szta, hogy: Mi van te kültelki suttyó! Iszol egy whiskyt? És ivott egy whiskyt, aztán azóta is jóban vagyunk” – mesélte Sipos Peti a 2Much podcastben, amit Kabai Lacival közösen vezetnek.