Ákos betegsége kísérteties „színt” kap, ha meghallgatja a majd 20 éves slágerét

Ákos munkássága egészen kivételesnek tekinthető, hiszen még nemzetközi viszonylatban is kijelenthető, hogy aligha akad nála termékenyebb szerző, széles e sártekén. Zenévé varázsolt versei ráadásul generációk számára jelentettek fáklyafényt életútjuk során. Ákos dalai ott voltak, amikor csalódás érte őket, de akkor is támaszkodhattak bölcsességeire, amikor váratlan öröm állt a házhoz. Azok, akiket annak idején elkapott a „gépszíj”, egyetértenek abban, hogy ezek a dalok támaszt nyújtottak számukra a legnehezebb időszakokban is. Igen, akkor is, amikor egy szerettük, vagy éppen ők maguk komoly betegséggel néztek szembe. Akár olyan komoly betegséggel is, mint amilyennel most idoljuk vívja harcát.

Ákos 1997-ben megjelent dala kísérteties sorokat rejt (Fotó: Máté Krisztián/hot! magazin/Máté Krisztián)

Ákos betegsége, ha bújtatva is, de megjelenik a '97-ben írt dalszövegében

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Ákos néhány napja jelentette be, hogy idén tavasszal pajzsmirigyrákkal diagnosztizálták. A hír hallatán pedig rengeteg rajongója érezte úgy, hogy eljött az idő visszaadni valamit kedvencüknek abból a rengeteg erőből, melyet éppen az ő dalaiból merítettek még akár életük legsötétebb óráiban is. Ákos betegsége kapcsán szét is néztünk a jelentékeny életműben, és rá is találtunk az 1997-ben megjelent Beavatás album egyik dalára, ami az új helyzet függvényében erősen új színezetet kapott.

A Táncolj a tűzön át! című dal első sorai kísértetiesen illeszkednek ahhoz a harchoz, amit a szerző jelenleg is vív.

Ugyanakkor hiszünk benne, hogy éppen ez a 29 évvel ezelőtti dal lehet az, ami további erőt ad Ákosnak ahhoz, hogy végigmenjen a gyógyulás útján és betarthassa ígéretét, vagyis, hogy december közepére a tervezett stadionkoncertjének időpontjára felépül.

Ákost tavasszal műtötték, miután pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála (Fotó: Csudai Sándor / hot! magazin/archív)

Nincs baj, ami fáj, Nincs gond, ami bánt

Táncolj a Tűzön át

Minden erőm elhagyott

És vele minden ősi hang,

Fejem fölött zúgott a lélekharang.



Azt hittem, minden elveszett,

De fellobbant a Fény,

Tüze tiszta és kemény,

Mint maga a remény.



És a lángok templomából

Egy hang kiszólt,

És fel nem tett kérdésemre

Így válaszolt:



Táncolj a tűzön át,

Táncolj a tűzön át,

Nincs baj, ami fáj,

Nincs gond, ami bánt,

Csak táncolj a Tűzön át,

És megtisztít a Fény,

És a Fénynek szent tüzén

Majd elég a Rossz

És minden gonosz,

Csak táncolj a tűzön át.



Azóta újra élhetek,

És a kétely nincs velem,

De vajon mikor fordul

Megint ellenem?



Ha mégegyszer megtalál,

Nem lesz bennem félelem,

Halálon vett életem

Egyetlen lapra felteszem.



Neked, soha el nem felejtem,

Hogy kimondasz dolgokat helyettem,

Te vagy a hang, Te vagy a Fény,

Melyben újjászülettem.



Táncolj a tűzön át,

Táncolj a tűzön át,

Nincs baj, ami fáj,

Nincs gond, ami bánt,

Csak táncolj a Tűzön át,

És megtisztít a Fény,

És a Fénynek szent tüzén

Majd elég a Rossz

És minden gonosz,

Csak táncolj a tűzön át.