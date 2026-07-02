Ákos betegsége: Olyan korszakban küzd a rákkal, amikor a tudomány minden korábbinál több reményt ad

A legtöbb pajzsmirigyrák ma is műtéttel kezelhető, szükség esetén radiojód-terápiával kiegészítve. Az igazi változást azonban az jelenti, hogy ma már sokkal pontosabban meg tudják határozni, melyik betegnek milyen kezelésre van szüksége, és az előrehaladott esetekben is egyre több célzott gyógyszer áll rendelkezésre. Ákos betegsége minden bizonnyal a szerencsésebb esetek közé tartozik, hiszen mint ismeretes, az előadó úgy tervezi, megtartja a decemberre tervezett arénakoncertjét.

Ákos gyógyulási esélyei igencsak jónak bizonyulnak (Fotó: MW)

Ákos betegsége kapcsán ez adhat okot a bizakodásra

A pajzsmirigyrák az egyik legjobb gyógyulási esélyekkel rendelkező daganatos betegség. Az esetek döntő többségét a papilláris és a follikuláris pajzsmirigyrák teszi ki, amelyek megfelelő kezelés mellett kiváló kilátásokkal gyógyíthatók.

A korán felismert, csak a pajzsmirigyre korlátozódó daganatoknál az ötéves túlélés meghaladja a 98 százalékot.

A fejlődés ugyanakkor nem csak a túlélési statisztikákban mérhető. Míg korábban szinte minden beteg hasonló kezelést kapott, ma már a daganat genetikai jellemzői is meghatározhatják a terápiát. Az elmúlt években olyan célzott gyógyszerek jelentek meg, amelyek bizonyos genetikai eltérések esetén hatékonyabb kezelést kínálhatnak azoknak a betegeknek, akiknél a betegség előrehaladottá vált vagy nem reagál megfelelően a hagyományos radiojód-kezelésre. Az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság 2026-os ajánlása már ezt a személyre szabott szemléletet helyezi előtérbe.

Karikó Katalin Nobel-díjas kutató eredményei a rákkutatás irányát is megváltoztatták (Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

Karikó Katalin felfedezése egyszer a pajzsmirigyrák kezelését is átírhatja

A Nobel-díjas Karikó Katalin neve a legtöbb ember számára a koronavírus elleni mRNS-vakcinákkal forrt össze, a kutatók azonban ma már ennél sokkal szélesebb körben alkalmaznák ezt a technológiát. Világszerte intenzív kutatások folynak olyan személyre szabott mRNS-alapú daganatvakcinák fejlesztésére, amelyek az immunrendszert arra késztethetik, hogy felismerje és elpusztítsa a rákos sejteket.

Több daganattípusban már biztató eredmények születtek, a technológiát pajzsmirigyrák esetében is vizsgálják. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ezek a kezelések jelenleg még klinikai kutatások részét képezik, ezért pajzsmirigyrákban ma még nem számítanak rutinszerű terápiának.

Karikó Katalin munkája ugyanakkor megteremtette azt a tudományos alapot, amelyre ezek a jövőbeli kezelések épülhetnek.