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gyuris lászló

Szívszaggató hírt közölt Ákos: „Hiányozni fog a világból”

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Egy barátját veszítette el. Kovács Ákos megható sorokkal búcsúzott.
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gyuris lászlóákosgyász

Gyászhírt közölt Facebook-oldalán Kovács Ákos: 75 éves korában elhunyt Gyuris László, akire nem csupán kollégájaként, de jó barátjaként is emlékszik.

Ákost nagy veszteség érte
Ákost nagy veszteség érte
Fotó: Facebook/Ákos

Így búcsúzik Ákos

Életének 75. évében elhunyt Bütyök úr, polgári nevén Gyuris László - kollégánk, barátunk, egykori színpadmesterünk. Az első magyar koncerttechnikusok egyike, veterán "road", emellett szenvedélyes fotós. Elképesztő varázsbőröndjéből mindig az a szerszám, eszköz vagy egyéb holmi került elő, amire éppen szükség volt - legyen az franciakulcs vagy vérnyomásmérő.

Rengeteget segített a családunknak és nekem személyesen is. Nagyon hiányozni fog a világból. A jó Isten nyugtassa!

- írta az énekes, akinek az egészségével kapcsolatos küzdelméről itt olvashat.

 

 

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