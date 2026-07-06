Szívszaggató hírt közölt Ákos: „Hiányozni fog a világból”

Egy barátját veszítette el. Kovács Ákos megható sorokkal búcsúzott.
Gyászhírt közölt Facebook-oldalán Kovács Ákos: 75 éves korában elhunyt Gyuris László, akire nem csupán kollégájaként, de jó barátjaként is emlékszik.
Így búcsúzik Ákos
Életének 75. évében elhunyt Bütyök úr, polgári nevén Gyuris László - kollégánk, barátunk, egykori színpadmesterünk. Az első magyar koncerttechnikusok egyike, veterán "road", emellett szenvedélyes fotós. Elképesztő varázsbőröndjéből mindig az a szerszám, eszköz vagy egyéb holmi került elő, amire éppen szükség volt - legyen az franciakulcs vagy vérnyomásmérő.
Rengeteget segített a családunknak és nekem személyesen is. Nagyon hiányozni fog a világból. A jó Isten nyugtassa!
- írta az énekes, akinek az egészségével kapcsolatos küzdelméről itt olvashat.
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