Szívszaggató hírt közölt Ákos: „Hiányozni fog a világból”

Életének 75. évében elhunyt Bütyök úr, polgári nevén Gyuris László - kollégánk, barátunk, egykori színpadmesterünk. Az első magyar koncerttechnikusok egyike, veterán "road", emellett szenvedélyes fotós. Elképesztő varázsbőröndjéből mindig az a szerszám, eszköz vagy egyéb holmi került elő, amire éppen szükség volt - legyen az franciakulcs vagy vérnyomásmérő.

Rengeteget segített a családunknak és nekem személyesen is. Nagyon hiányozni fog a világból. A jó Isten nyugtassa!