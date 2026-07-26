Ákos először beszélt a műtétje után – az utolsó kenetet is felvette

Kovács Ákos tavasszal teljesen panaszmentesen vett részt egy szűrővizsgálaton, ahol rosszindulatú daganatot találtak a pajzsmirigyében. Az énekes a betegséget, a gyors diagnózist és a sikeres műtétet kegyelemként élte meg – írta meg az Index.

Kovács Ákos egy szegedi rendezvényen idézte fel betegsége felismerését, a műtét előtti félelmeit és azt, hogyan erősödött meg a hite.

Fotó: Csudai Sándor / hot! magazin/archív

Először szólalt meg Ákos a műtéte után, az utolsó kenetet is felvette

Kovács Ákos először beszélt nyilvánosan az idén tavasszal diagnosztizált pajzsmirigyrákjáról. A Kossuth-díjas énekes a szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón idézte fel a betegség felismerését, a műtét előtti heteket és felépülését.

Ákos teljesen panaszmentesen ment el egy szűrővizsgálatra, amelyet korábban többször elhalasztott. Az eredményei negatívak voltak, egy nyaki ultrahang azonban növedéket mutatott ki a pajzsmirigyében. A mintavétel után néhány órával közölték vele, hogy rosszindulatú daganatot találtak.

A műtét előtti három hétben szinte folyamatosan dolgozott, mert attól tartott, hogy a beavatkozás során elveszítheti a hangját. Sümegre is elzarándokolt, valamint felvette a betegek szentségét, korábbi nevén az utolsó kenetet.

A műtét sikerült, az énekes hangja is megmaradt. A szövettani vizsgálat szerint a daganat már csak egy milliméterre volt a pajzsmirigy tokjától, ezért a késlekedés súlyos következményekkel járhatott volna.

Ákos elmondta, hogy a gyors diagnózist, a sikeres beavatkozást és felépülését kegyelemként élte meg. Úgy fogalmazott, a történtek megerősítették a hitét, és megmutatták számára a család, a barátok, az ima és a lelki közösség erejét.