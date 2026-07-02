Ákos betegsége: árad a gyógyító szeretet a rákkal küzdő énekes felé

Ákos dallá formált versei tagadhatatlanul jellemformáló erejűek és időkön átívelő üzeneteket hordoznak azok számára, akik értő füllel és nyitott szívvel hallgatják őket. Ő az a magyar popkultúrában, aki pályája kezdete óta figyel arra, hogy a sorvégi rímek ne pusztán összecsengjenek, de egyben titkos ajtókat is nyissanak hallgatói lelkében. Ákost Isten lángoszlopnak rendelte és mint olyan, sokak szemében sérthetetlennek, karcolhatatlannak tetszett. De nem az… Most hiba csúszott a mátrixba és az énekes-dalszerző élete talán legfontosabb csatáját vívja. De ebben a csatában nincs egyedül! Rajongói seregként állnak mögötte és minden erejükkel támogatják őt, hogy végül ne csak csatát, de háborút is nyerjen a rákkal szemben. Az Origo átfutotta a bejelentés alá ezerszámra érkező, támogató kommenteket...

Ákos betegsége már nem titok: özönlenek felé a rajongói üzenetek (Fotó: Facebook/Ákos)

Ákos rákos betegsége sokkolta a rajongókat: most visszaadják azt a szeretetet, amit tőle kaptak

„Ha Te nem vagy, én más ember lennék. 20 éve rád találtam és az által önmagamra is...

Elfogadtam az iránytűt, amit a művészeted által kaptam. Helyes irányba navigált.

Hisz az utat mindannyiunknak, bár egyenként kell járni. De a lábnyomokban, hatalmas szereped van.

Mennyi felismerés… Istenhez közeli és neki tetsző szemlélet… Igazság kereséses kaotikus időszakokban...Tanítás, életigenlés, lobbanó szenvedély… Remény… Szóval akkor ott, amikor az első dalod, megtörtént bennem… Igen ott abban a pillanatba valami varázslatos lelki-érzelmi utazást indítottál el az életembe. Hálás vagyok. Köszönöm. De hiszem, hogy hosszú még az utazás. Sok közös ünnepi alkalom vár még ránk. Szűnni nem akarok tapsvihar vagy épp dalok közti csend, ahogy megtörténik bennünk... amit adsz, adtál. Gyógyulj meg hamar Ákos!”

„Potyognak a könnyeim. Reggel "csak" olvastam...a nap elment. Eljött az este, a gondolatimmal. Ákos máshogy nem lehet, csak az, hogy minden rendben lesz! Annyi helyzetben nyújtott támaszt egy-egy dal Mindent köszönök! Gyógyulj! Valószínűleg a sok kommentben el fog veszni, de...elmesélem a történetem. Anno pici lány koromban airedale terrier kutyánk volt, ha jól emlékszem Felső Gödön voltunk Nálatok. Nem emlékszem rád, sajnos. Anyukám elmeséléséből tudom, hogy ott voltunk.

Amire emlékszem, hogy viharos este volt és a kutyák szeme világított, meg a kert végében a lámpa...Te pedig fent játszottál a gitáron.

Sok, sok évvel később a Sport Szigeten voltam először koncerten. Mai napig tart a szerelem…”