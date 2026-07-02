Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rubint Réka

„Ne feledd, győzni fogunk!” – Rubint Réka könnyeivel küszködve üzent Ákosnak

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rubint Réka, a horvátországi tengerparton ünnepelve kapta meg a lesújtó híreket. A fitneszkirálynő megrázó, sorstársi üzenettel igyekszik erőt adni a pajzsmirigyrákkal diagnosztizált Ákosnak, aki a teljes felépülése érdekében minden nyári koncertjét lemondta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rubint Rékaákosrákvallomás

Egyetlen tavaszi orvosi rutinvizsgálat elég volt ahhoz, hogy teljesen átírja az ország egyik legmeghatározóbb zenei ikonjának idei terveit. Kovács Ákos a nyüzsgő nyári fesztiválszezon és a dübörgő színpadi fények helyett most a kényszerű csendet, a visszavonultságot és a daganatos betegségből való felépülést választotta, miután súlyos diagnózissal kellett szembesülnie. Bár a műtéten már túl van, a teljes gyógyulás érdekében az összes nyári fellépését lemondta. A megrázó hír hallatán a hazai művészvilág azonnal megmozdult a Tények Plusz riportján keresztül: zenésztársak, kollégák és hírességek egy emberként sorakoztak fel az 58 éves énekes mögött, élükön Rubint Rékával, aki szintén nemrég sokkolta az országot betegségével.

Rubint Réka is üzent Ákosnak.
Ákos betegsége sokkolta az országot, Rubint Réka sem tudott elmenni szó nélkül mellette (Fotó: Facebook/Ákos)

Sokkoló bejelentés: Ákos pajzsmirigyrákkal küzd

A rajongókat mélyen érintette az az őszinte bejegyzés, amelyben az előadó elárulta, milyen ijesztő pillanatokat élt át az elmúlt időszakban a zárt ajtók mögött. Ákos kendőzetlen őszinteséggel osztotta meg a diagnózis pillanatát: „Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek.” Szerencsére az operáción már három hete sikeresen átesett, az állapota stabil és jelenleg otthon lábadozik. Az énekes optimistán tekint a jövőbe, és bízik benne, hogy a hagyományos, év végi nagy arénakoncertjén már újult erővel állhat a közönség elé, addig is mindenkit szűrővizsgálatokra buzdít.

Rubint Réka drámai vallomása: „Most már bajtársak vagyunk”

A legmegrázóbb támogatást kétségkívül Rubint Réka nyújtotta, akinek szavai mögött felsejlik a saját, megrázó tragédiája is. A fitneszkirálynő nemrégiben sokkolta a nyilvánosságot azzal, hogy rosszindulatú daganattal küzd meg, ami miatt a haja is kihullott. Réka éppen a 48. születésnapját ünnepelte egy Horvátországban ringatózó hajón, amikor utolérte a drámai hír Ákosról: Szia Ákos! Sajnálattal hallottam, hogy most már bajtársak vagyunk. Nálam négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak rosszindulatú daganatot” – kezdte megrázó üzenetét Réka, aki pontosan tudja, hogy a rák elleni harcban az elszántság a legnagyobb fegyver.

Ne feledd, hogy a győzelem a legelszántabbaké és te elszánt vagy. Biztos vagyok benne, hogy győztesként fogsz kijönni ebből a harcból.

Az édesanya szerint a legnehezebb pillanatokban a belső erőre és az önmagunkba vetett hitre kell támaszkodni, ezért egy rendkívül mély tanáccsal látta el a lábadozó énekest: „A legfontosabb az, hogy soha ne add fel és soha ne hagyd magára azt a fantasztikus embert, akivel 24 órában együtt élsz és az te vagy.”

Rubint Réka megrázó vallomásban üzent Ákosnak.
Rubint Réka üzenete Kovács Ákosnak igazán szívszorítóra sikeredett (Fotó: Bors)

Réka végül tiszta szívből felajánlotta a segítségét is Ákosnak, ezzel is megmutatva a sztárvilág példátlan összefogását: „Nagyon szorítok neked és ha bármikor, bármiben segíthetek, keress meg. Ne feledd, győzni fogunk, puszillak!”

Méltatlan kommentek és a zenészvilág védőbeszéde

A drámai bejelentés után sajnálatos módon megjelentek a közösségi média árnyoldalai is: rengeteg negatív, méltatlan komment érkezett a betegségről szóló bejegyzés alá, amit Ákos barátai és pályatársai is nagyon a szívükre vettek. Galambos Lajos nem rejtette véka alá a felháborodását az érzéketlen hangnem miatt: „Láttam hozzászólásokat, amiket nem szabadna egy beteg embernek írni” – kelt ki magából Lajcsi, aki azonnal mielőbbi gyógyulást kívánt a zenésznek. DJ Dominique szintén megszólalt az ügyben, kiemelve az összefogás és a pozitív energia erejét: „Amire szükség van, az egyrészt Ákos saját küzdenitudása, ebből csillagos ötös, a másik pedig a környezete, a rajongók és az ország lakói. Remélem, hogy mindenki a legjobb szívvel és a legjobb szándékkal kíván jobbulást neki, hogy gyógyuljon meg minél hamarabb.”

Galambos Lajos is kiáltt Ákos mellett.
Galambos Lajos megvédte Kovács Ákost (Fotó: Origo)

Rengetegen álltak mögé

A hazai hírességek valóságos védőhálót fontak Ákos köré. A Mokka műsorvezetőjét, Proksa Szandrát személyesen is mélyen megviselte a hír, hiszen a Bonanza Banzai zenéjén nőtt fel. Janicsák Veca, aki korábban már maga is sikerrel megküzdött a rákkal, pontosan átérzi, milyen megpróbáltatásokon megy most keresztül a zenész. Keresztes Ildikó annak ellenére küldte szeretetét Ákosnak, hogy jelenleg ő maga is lebetegedett, míg Sipos Peti a tőle megszokott energikus módon kívánt gyógyulást. MC Hawer és a Tekknő szintén gondolt Ákosra.

Szikora Róbert pedig egy egészen személyes, meghitt vasárnapi történetet idézett fel, miközben hitet adó szavakkal fordult kollégája felé: „Vasárnaponként szoktunk találkozni a pasaréti templomban szentmisén, akkor üdvözöljük egymást. Azt üzenem, hogy ne félj, csak higgy!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!