„Ne feledd, győzni fogunk!” – Rubint Réka könnyeivel küszködve üzent Ákosnak

Egyetlen tavaszi orvosi rutinvizsgálat elég volt ahhoz, hogy teljesen átírja az ország egyik legmeghatározóbb zenei ikonjának idei terveit. Kovács Ákos a nyüzsgő nyári fesztiválszezon és a dübörgő színpadi fények helyett most a kényszerű csendet, a visszavonultságot és a daganatos betegségből való felépülést választotta, miután súlyos diagnózissal kellett szembesülnie. Bár a műtéten már túl van, a teljes gyógyulás érdekében az összes nyári fellépését lemondta. A megrázó hír hallatán a hazai művészvilág azonnal megmozdult a Tények Plusz riportján keresztül: zenésztársak, kollégák és hírességek egy emberként sorakoztak fel az 58 éves énekes mögött, élükön Rubint Rékával, aki szintén nemrég sokkolta az országot betegségével.
Sokkoló bejelentés: Ákos pajzsmirigyrákkal küzd
A rajongókat mélyen érintette az az őszinte bejegyzés, amelyben az előadó elárulta, milyen ijesztő pillanatokat élt át az elmúlt időszakban a zárt ajtók mögött. Ákos kendőzetlen őszinteséggel osztotta meg a diagnózis pillanatát: „Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek.” Szerencsére az operáción már három hete sikeresen átesett, az állapota stabil és jelenleg otthon lábadozik. Az énekes optimistán tekint a jövőbe, és bízik benne, hogy a hagyományos, év végi nagy arénakoncertjén már újult erővel állhat a közönség elé, addig is mindenkit szűrővizsgálatokra buzdít.
Rubint Réka drámai vallomása: „Most már bajtársak vagyunk”
A legmegrázóbb támogatást kétségkívül Rubint Réka nyújtotta, akinek szavai mögött felsejlik a saját, megrázó tragédiája is. A fitneszkirálynő nemrégiben sokkolta a nyilvánosságot azzal, hogy rosszindulatú daganattal küzd meg, ami miatt a haja is kihullott. Réka éppen a 48. születésnapját ünnepelte egy Horvátországban ringatózó hajón, amikor utolérte a drámai hír Ákosról: „Szia Ákos! Sajnálattal hallottam, hogy most már bajtársak vagyunk. Nálam négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak rosszindulatú daganatot” – kezdte megrázó üzenetét Réka, aki pontosan tudja, hogy a rák elleni harcban az elszántság a legnagyobb fegyver.
Ne feledd, hogy a győzelem a legelszántabbaké és te elszánt vagy. Biztos vagyok benne, hogy győztesként fogsz kijönni ebből a harcból.
Az édesanya szerint a legnehezebb pillanatokban a belső erőre és az önmagunkba vetett hitre kell támaszkodni, ezért egy rendkívül mély tanáccsal látta el a lábadozó énekest: „A legfontosabb az, hogy soha ne add fel és soha ne hagyd magára azt a fantasztikus embert, akivel 24 órában együtt élsz és az te vagy.”
Réka végül tiszta szívből felajánlotta a segítségét is Ákosnak, ezzel is megmutatva a sztárvilág példátlan összefogását: „Nagyon szorítok neked és ha bármikor, bármiben segíthetek, keress meg. Ne feledd, győzni fogunk, puszillak!”
Méltatlan kommentek és a zenészvilág védőbeszéde
A drámai bejelentés után sajnálatos módon megjelentek a közösségi média árnyoldalai is: rengeteg negatív, méltatlan komment érkezett a betegségről szóló bejegyzés alá, amit Ákos barátai és pályatársai is nagyon a szívükre vettek. Galambos Lajos nem rejtette véka alá a felháborodását az érzéketlen hangnem miatt: „Láttam hozzászólásokat, amiket nem szabadna egy beteg embernek írni” – kelt ki magából Lajcsi, aki azonnal mielőbbi gyógyulást kívánt a zenésznek. DJ Dominique szintén megszólalt az ügyben, kiemelve az összefogás és a pozitív energia erejét: „Amire szükség van, az egyrészt Ákos saját küzdenitudása, ebből csillagos ötös, a másik pedig a környezete, a rajongók és az ország lakói. Remélem, hogy mindenki a legjobb szívvel és a legjobb szándékkal kíván jobbulást neki, hogy gyógyuljon meg minél hamarabb.”
Rengetegen álltak mögé
A hazai hírességek valóságos védőhálót fontak Ákos köré. A Mokka műsorvezetőjét, Proksa Szandrát személyesen is mélyen megviselte a hír, hiszen a Bonanza Banzai zenéjén nőtt fel. Janicsák Veca, aki korábban már maga is sikerrel megküzdött a rákkal, pontosan átérzi, milyen megpróbáltatásokon megy most keresztül a zenész. Keresztes Ildikó annak ellenére küldte szeretetét Ákosnak, hogy jelenleg ő maga is lebetegedett, míg Sipos Peti a tőle megszokott energikus módon kívánt gyógyulást. MC Hawer és a Tekknő szintén gondolt Ákosra.
Szikora Róbert pedig egy egészen személyes, meghitt vasárnapi történetet idézett fel, miközben hitet adó szavakkal fordult kollégája felé: „Vasárnaponként szoktunk találkozni a pasaréti templomban szentmisén, akkor üdvözöljük egymást. Azt üzenem, hogy ne félj, csak higgy!”