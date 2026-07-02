„Ne feledd, győzni fogunk!” – Rubint Réka könnyeivel küszködve üzent Ákosnak

Egyetlen tavaszi orvosi rutinvizsgálat elég volt ahhoz, hogy teljesen átírja az ország egyik legmeghatározóbb zenei ikonjának idei terveit. Kovács Ákos a nyüzsgő nyári fesztiválszezon és a dübörgő színpadi fények helyett most a kényszerű csendet, a visszavonultságot és a daganatos betegségből való felépülést választotta, miután súlyos diagnózissal kellett szembesülnie. Bár a műtéten már túl van, a teljes gyógyulás érdekében az összes nyári fellépését lemondta. A megrázó hír hallatán a hazai művészvilág azonnal megmozdult a Tények Plusz riportján keresztül: zenésztársak, kollégák és hírességek egy emberként sorakoztak fel az 58 éves énekes mögött, élükön Rubint Rékával, aki szintén nemrég sokkolta az országot betegségével.

Ákos betegsége sokkolta az országot, Rubint Réka sem tudott elmenni szó nélkül mellette (Fotó: Facebook/Ákos)

Sokkoló bejelentés: Ákos pajzsmirigyrákkal küzd

A rajongókat mélyen érintette az az őszinte bejegyzés, amelyben az előadó elárulta, milyen ijesztő pillanatokat élt át az elmúlt időszakban a zárt ajtók mögött. Ákos kendőzetlen őszinteséggel osztotta meg a diagnózis pillanatát: „Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek.” Szerencsére az operáción már három hete sikeresen átesett, az állapota stabil és jelenleg otthon lábadozik. Az énekes optimistán tekint a jövőbe, és bízik benne, hogy a hagyományos, év végi nagy arénakoncertjén már újult erővel állhat a közönség elé, addig is mindenkit szűrővizsgálatokra buzdít.

Rubint Réka drámai vallomása: „Most már bajtársak vagyunk”

A legmegrázóbb támogatást kétségkívül Rubint Réka nyújtotta, akinek szavai mögött felsejlik a saját, megrázó tragédiája is. A fitneszkirálynő nemrégiben sokkolta a nyilvánosságot azzal, hogy rosszindulatú daganattal küzd meg, ami miatt a haja is kihullott. Réka éppen a 48. születésnapját ünnepelte egy Horvátországban ringatózó hajón, amikor utolérte a drámai hír Ákosról: „Szia Ákos! Sajnálattal hallottam, hogy most már bajtársak vagyunk. Nálam négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak rosszindulatú daganatot” – kezdte megrázó üzenetét Réka, aki pontosan tudja, hogy a rák elleni harcban az elszántság a legnagyobb fegyver.

Ne feledd, hogy a győzelem a legelszántabbaké és te elszánt vagy. Biztos vagyok benne, hogy győztesként fogsz kijönni ebből a harcból.

Az édesanya szerint a legnehezebb pillanatokban a belső erőre és az önmagunkba vetett hitre kell támaszkodni, ezért egy rendkívül mély tanáccsal látta el a lábadozó énekest: „A legfontosabb az, hogy soha ne add fel és soha ne hagyd magára azt a fantasztikus embert, akivel 24 órában együtt élsz és az te vagy.”