7 éve hunyt el Ambrus Zoltán, az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja! – Galéria!

Ambrus Zoltán idén, május 19-én ünnepelte volna a hatvanadik születésnapját. Ám sajnálatos módon az Irigy Hónaljmirigy gitáros-énekese nem élhette meg ezt a nagy napot, mivel már hét éve, hogy egy hosszú betegség miatt életét vesztette. Zenésztársai elmondása szerint halála előtt pár nappal már beszélni is nehezen tudott Zoli, ám ennek ellenére nagyon lesújtotta őket a hír, ami egy vasárnapi napon érkezett hozzájuk. Ambrus Zoltán fia, Gábor hívta fel az Irigy Hónaljmirigy tagjait és a család barátait, hogy elmondja: édesapja örökre elaludt.

Ambrus Zoltán halálának hetedik évfordulója előtt emlékeztek meg róla zenésztársai és barátai (Fotó: Ambrus Gábor Facebook)

Ambrus Zoltán neve örökre egybeforrt az Irigy Hónaljmiriggyel

Sipos Tamás, az IHM oszlopos tagja korábban úgy nyilatkozott, hogy a szomorúság már eltűnt és csak a szépre próbálnak visszagondolni.

Nincs olyan buli, amin ne idéznénk fel az emlékét. Gyakran eszünkbe jut a fiúkkal, hogy egy adott helyzetben Zoli hogyan viselkedne, mit mondana. A szomorúság és a fájdalom része mára kikopott az emlékezésből, maradtak inkább a szívmelengető, vicces emlékek. Sőt, a koncerteken egy filmet is le szoktunk játszani Zoliról, amit már jól ismerhetnek azok a rajongók, akik gyakran eljönnek a bulinkra

– mesélte korábban a Borsnak Sipos Tomi.

Ambrus Zoltán szerencsére egy percig nem érezhette magát egyedül, mivel fia és barátai mindig mellette voltak, még a gitáros-énekes utolsó pillanataiban is.

Ambrus Zoltán hosszú éveken át küzdött a betegségével, utolsó éveiben már színpadra sem tudott állni (Fotó: Facebook)

Ambrus Zoltán fia emlékkoncertet is szervezett édesapjának

Idén, május 30-én rendezték meg az Együtt az úton Ambrus Zolival címre hallgató koncertet, amiről az énekes fia, Ambrus Gábor a Ridikül műsorában mesélt.

Már októberben gondolkodtam, hogy kellene csinálni egy emlékkoncertet, sőt már korábban is eszembe jutott, de úgy voltam vele, hogy amikor hatvan éves lenne apa, az lenne a legideálisabb. Fontos, hogy ez egy egyszeri alkalom volt és nem szeretnék minden évben ilyet rendezni. Nem a szomorkodás a lényeg, mert fentről mindenkit elküldene a francba, ha azt látná, hogy szomorkodunk

– mesélte a koncert előtt Ambrus Gábor.

Ambrus Zoltán emléke örökre megmarad és az Irigy Hónaljmirigy tagjai soha nem fogják elfelejteni barátjukat és zenésztársukat.