Nem enyhül az Irigy Hónaljmirigy gyásza: ma hét éve, hogy örökre elment Ambrus Zoltán

A zenekar 1990-es megalakulásától fogva másfél évtizeden keresztül az Irigy Hónaljmirigy állandó tagja volt Ambrus Zoltán, aki a paródiák írása mellett a fellépéseiket is szervezte. A gitáros és egyben az IHM életében az első igazán nagy törést az a súlyos autóbaleset jelentette, amelyet Zoli 2005-ben szenvedett el, és bár csodával határos módon túlélte, az agyi sérülései miatt sok mindent újra meg kellett tanulnia. A gitáros néhány évvel később, 2011-ben vált ki a csapatból, majd 2019. július 7-én elhunyt, egy súlyos betegséggel folytatott hosszas küzdelmet követően.

Hét éve hunyt el Ambrus Zoltán, az Irigy Hónaljmirigy egykori gitárosa / Fotó: Facebook

Hét éve hunyt el Ambrus Zoltán, az Irigy Hónaljmirigy egykori gitárosa

A tagokat - akik a távozása után is közeli barátai maradtak Ambrus Zolinak -, mélységesen megrázta a zenész tragikus halála, akiről a mai napig rendszeresen megemlékeznek a születésnapján és a koncertjeiken egyaránt.

A gitárost a legnagyobb titokban helyezték örök nyugalomra, és azóta is homály fedi a sírja pontos helyét.

Zoli végső nyughelye a család kérésére továbbra sem publikus. Ez csak rájuk és az együttesre tartozik. Nem szerette volna, hogy a nyughelye zarándokhely legyen. Az egész életét így élte le, sosem akart reflektorfényben lenni

– árulta el az Irigy Hónaljmirigy egyik énekese, Sipos Péter, aki ezután kitért arra, hogy az idén egy emlékkoncerttel is tisztelegtek Zoltán emléke előtt, aki az idén ünnepelte volna a 60. születésnapját.

Május végén megünnepeltük a 60. születésnapját egy emlékkoncerttel. Mi ezt a dátumot tartjuk inkább fontosnak. Minden fellépésünkön megemlékezünk róla: bejátszunk egy filmet, utána pedig a technika segítségével meg is szólal. Több dalban is megjelenik, az egyik számot ő énekli, de egy gitárszólót is bevágunk tőle. A koncert legvégén, amikor elköszönünk, mindenkit bemutatunk, így természetesen őt is

- emelte ki Sipos Péter, a Blikk beszámolója szerint.