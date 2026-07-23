Ma 15 éve, hogy Amy Winehouse elhunyt: így tette tönkre őt a zeneipar és a tiltott szerek - Galéria

A nyolcéves zenei pályafutás során csupán kettő stúdióalbumot adott ki az énekesnő, akinek ennyi is bőven elég volt, hogy örökre beírják nevét a zene történelemkönyvébe. Amy Winehouse tehetsége megkérdőjelezhetetlen volt, ám magánéletében és a színfalak mögött komoly lelki traumákkal kellett megküzdenie.

Amy Winehouse Király Lindával is koncertezett, amiről részletesen mesélt korábban a magyar énekesnő (Fotó: LEON NEAL)

Amy Winehouse volt, hogy akarata ellenére lépett fel

Király Linda korábban a Universal Music kiadóval kötött szerződést, ahol a legendás énekesnő is szerződés alatt állt. Itt találkoztak egymással és az is előfordult, hogy együtt koncerteztek.

Nem tetszett, ahogy Amy Winehouse-t kezelték. Nemhogy nem segítették a drogproblémájával kapcsolatban, hanem még adták is alá a lovat. Londonban előzőleg már találkoztam ezzel a kedves lánnyal, egy mosolygós, duci csajra emlékszem. Ám amikor legközelebb megpillantottam Monte irodájában, már rossz volt ránézni. Gyakorlatilag zörögtek a csontjai

– mesélte a családja könyvében Király Linda, aki később azt állította, hogy Amy Winehouse menedzsere el is látta az énekesnőt drogokkal.

„Emlékszem, Amy sehogy sem akart kimenni a színpadra, zokogott, és közben rázta a hideg. Erre a menedzsere durván bevonszolta a backstage-be, és amikor Amy kilépett a színpadra, már ijesztően üres és bamba volt a tekintete. Mintha ott sem lett volna. Letette az italát a színpadra, majd dülöngélve belebúgott a mikrofonba. Én a páholyban ültem a producer mellett, és nem győztem Amy hangjáról áradozni. Ő egy ideig bólogatott, aztán röhögve közölte: sok pénzt hoz a csaj. De még többet fog, ha már nem lesz köztünk. Lefagytam…” – mesélte Király Linda.

Amy Winehouse Back to Black lemeze a mai napig az egyik legjelentősebb album a zenei világ számára (Fotó: Getty/Srdjan Stevanovic)

Amy Winehouse halála megrendítette a rajongókat

2011. július 23-án egy hotelszobában találta meg testőre az énekesnőt, akinek véletlen alkoholmérgezés okozta a halálát. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni Winehouse-t, így távozásával ő is csatlakozott a tragikus hirtelenséggel elhunyt zenészek, az úgynevezett „27-esek klubjához”.

Mellette olyan nevek szerepelnek ebben a klubban, mint Kurt Cobain, Jimmy Hendrix vagy akár Brian Jones, a Rolling Stones egyik alapítótagja és gitárosa. Amy Winehouse is csatlakozott hozzájuk, pontosan 15 éve.