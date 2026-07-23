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tragédia

Ma 15 éve, hogy Amy Winehouse elhunyt: így tette tönkre őt a zeneipar és a tiltott szerek - Galéria

41 perce
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2011. július 23-án eltávozott a világról az egyik legikonikusabb hangú énekesnő. Amy Winehouse hihetetlen hangjával és egyedi megjelenésével tűnt ki a kortársai közül.
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tragédiaAmy Winehouseévforduló

A nyolcéves zenei pályafutás során csupán kettő stúdióalbumot adott ki az énekesnő, akinek ennyi is bőven elég volt, hogy örökre beírják nevét a zene történelemkönyvébe. Amy Winehouse tehetsége megkérdőjelezhetetlen volt, ám magánéletében és a színfalak mögött komoly lelki traumákkal kellett megküzdenie. 

Amy Winehouse tragikusan fiatalon hunyt el, rajongói a mai napig gyászolják.
Amy Winehouse Király Lindával is koncertezett, amiről részletesen mesélt korábban a magyar énekesnő (Fotó: LEON NEAL)

Amy Winehouse volt, hogy akarata ellenére lépett fel

Király Linda korábban a Universal Music kiadóval kötött szerződést, ahol a legendás énekesnő is szerződés alatt állt. Itt találkoztak egymással és az is előfordult, hogy együtt koncerteztek.

Nem tetszett, ahogy Amy Winehouse-t kezelték. Nemhogy nem segítették a drogproblémájával kapcsolatban, hanem még adták is alá a lovat. Londonban előzőleg már találkoztam ezzel a kedves lánnyal, egy mosolygós, duci csajra emlékszem. Ám amikor legközelebb megpillantottam Monte irodájában, már rossz volt ránézni. Gyakorlatilag zörögtek a csontjai

– mesélte a családja könyvében Király Linda, aki később azt állította, hogy Amy Winehouse menedzsere el is látta az énekesnőt drogokkal.

„Emlékszem, Amy sehogy sem akart kimenni a színpadra, zokogott, és közben rázta a hideg. Erre a menedzsere durván bevonszolta a backstage-be, és amikor Amy kilépett a színpadra, már ijesztően üres és bamba volt a tekintete. Mintha ott sem lett volna. Letette az italát a színpadra, majd dülöngélve belebúgott a mikrofonba. Én a páholyban ültem a producer mellett, és nem győztem Amy hangjáról áradozni. Ő egy ideig bólogatott, aztán röhögve közölte: sok pénzt hoz a csaj. De még többet fog, ha már nem lesz köztünk. Lefagytam…” – mesélte Király Linda.

Amy Winehouse a 2000-es évek második felében vált világsztárrá.
Amy Winehouse Back to Black lemeze a mai napig az egyik legjelentősebb album a zenei világ számára (Fotó: Getty/Srdjan Stevanovic)

Amy Winehouse halála megrendítette a rajongókat

2011. július 23-án egy hotelszobában találta meg testőre az énekesnőt, akinek véletlen alkoholmérgezés okozta a halálát. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni Winehouse-t, így távozásával ő is csatlakozott a tragikus hirtelenséggel elhunyt zenészek, az úgynevezett „27-esek klubjához”.

Mellette olyan nevek szerepelnek ebben a klubban, mint Kurt Cobain, Jimmy Hendrix vagy akár Brian Jones, a Rolling Stones egyik alapítótagja és gitárosa. Amy Winehouse is csatlakozott hozzájuk, pontosan 15 éve.

Az életéről azóta egy mozifilm is készült, ami nagy sikert aratott.

Amy Winehouse, AmyWinehouse
Amy Winehouse, AmyWinehouse
Amy Winehouse, AmyWinehouse
Amy Winehouse, AmyWinehouse
Amy Winehouse, AmyWinehouse
Amy Winehouse, AmyWinehouse
Amy Winehouse, AmyWinehouse
Galéria: Amy Winehouse 15 éve hunyt el!
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Amy Winehouse 2003-ban adta ki első albumát Frank címmel

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